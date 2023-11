Im neuesten Update für Lords of the Fallen erwarten euch zahlreiche Änderungen, unter anderem an den Bossgegnern.

Ansonsten nehmen die Entwickler erneut eine Reihe von Optimierungen und Verbesserungen am Spiel vor.

Was tut sich?

Wie sich den Patch Notes entnehmen lässt, erwarten euch zum Beispiel Optimierungen an der Engine, was in einer besseren Performance resultieren soll.

Eine verbesserte Performance soll euch demnach in vielen verschiedenen Bereichen des Spiels erwarten, etwa in Umbral.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

Des Weiteren gibt es ein neues Lock-on-System, um Gegner anzuvisieren, wenngleich die vorherige Variante weiterhin als Option verfügbar ist.

Was die Spielbalance anbelangt, gibt es Anpassungen im PvP- und PvE-Bereich bei Zaubersprüchen und Fähigkeiten. Grundlage dafür ist das Feedback der Spielerinnen und Spieler. Das gilt gleichermaßen für alle Bossgegner, die euch vor eine größere Herausforderung stellen sollen. Verhalten, Trefferpunkte und Schadensoutput wurden angepasst.