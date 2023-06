Lords of the Fallen zeigt neues Gameplay, lässt euch zwischen den Welten wandeln.

Hexworks und CI Games haben neues Gameplay-Material zu Lords of the Fallen veröffentlicht.

Dabei zeigt man euch unter anderem den Wechsel zwischen den Welten, der im Spiel möglich ist.

Von den Toten zu den Lebenden und umgekehrt

Während ihr in Lords of the Fallen durch das Land Mournstead reist, könnt ihr zwei Welten betreten und erkunden.

Einmal Axiom, das Reich der Lebenden. Und Umbral, das Reich der Toten. Diese Parallelwelten bieten eigene Wege, Feinde, Charaktere und Schätze, die auf euch warten.

Ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr wechseln möchtet, an manchen Stellen ist das aber auch zwingend erforderlich, um voranzukommen.

Ebenso zeigt euch das Video drei der Bossgegner, die euch im Spiel erwarten, und die Soul-Flay-Mechanik. Damit interagiert ihr mit der Seele eines Gegnern, aber könnt auch Elemente in der Spielumgebung manipulieren.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.