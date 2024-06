Luigi's Mansion 2 HD Download: Wie groß ist das Spiel?

Bevor ihr das Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD auf eurer Nintendo Switch installieren könnt, müsst ihr unter Umständen ein wenig Speicherplatz dafür freiräumen. Aber das Spiel ist auch nicht so groß wie manch andere Spiele auf der Switch.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie viel Speicherplatz Luigi's Mansion 2 HD auf eurer Nintendo Switch belegt.

Wie viel Speicherplatz benötigt Luigi's Mansion 2 HD?

Wie anfangs schon erwähnt, ist Luigi's Mansion 2 HD auf der Nintendo Switch kein riesengroßes Spiel. Da zeigen sich vermutlich die 3DS-Wurzeln des Spiels, was die Download- und Installationsgröße vergleichsweise gering hält.

Offiziellen Angaben von Nintendo zufolge ist Luigi's Mansion 2 HD rund 3,1 GB (3.069 MB) groß. Dadurch wisst ihr also schon mal, ob ihr genügend Speicherplatz auf eurer Konsole habt oder ob ihr noch ein wenig Platz schaffen müsst.

Zum Vergleich: Der Switch-exklusive Nachfolger Luigi's Mansion 3 ist mit einem benötigten Speicherplatz von rund 7,6 GB mehr als doppelt so groß. Insofern präsentiert sich Luigi's Mansion 2 HD eher von einer genügsamen Seite, was den Bedarf an Speicherplatz anbelangt.

