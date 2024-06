Luigi's Mansion 2 HD: Wie sucht man nach Hinweisen?

Einen wichtigen Teil im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD nehmen die Suche nach Hinweisen und die Erkundung der Umgebung ein. Ihr solltet eure Augen offen halten, damit ihr genau wisst, wie ihr im jeweiligen Level weiterkommt.

Doch worauf genau solltet ihr in Luigi's Mansion 2 HD achten, wenn ihr nach Hinweisen sucht? In unserem Guide haben wir dazu ein paar Tipps für euch.

Wie sucht man in Luigi's Mansion 2 HD nach Hinweisen?

Grundsätzlich gilt, dass es sich immer lohnen kann, sich die Umgebung in Luigi's Mansion 2 HD näher anzuschauen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ihr könntet etwas entdecken, was euch den Weg für das Vorankommen im Level frei macht. Oder einfach ein paar wertvolle Goldmünzen, Goldbarren oder Goldscheine und andere Dinge.

Und das gilt sicherlich nicht nur für die ganz normale Perspektive. Mit den Tasten X und B kann Luigi nach oben und nach unten schauen. Dadurch wechselt die Perspektive leicht und manch zuvor noch verborgene Dinge sind plötzlich zu sehen.

Achtet außerdem genau darauf, was sich in den einzelnen Bereichen verbirgt. Mit vielen Objekten könnt ihr interagieren, indem ihr die X-Taste drückt. Wenn ihr mit einem Objekt interagieren könnt, wird euch das normalerweise auch angezeigt. Wie gesagt, es könnten sich dort Schätze verbergen oder ihr müsst es tun, um weiter voranzukommen.

Haltet ebenso die Augen nach Dingen offen, die ihr einsaugen könnt, etwa falsche Tapeten an der Wand, Vorhänge und so weiter. Dabei geht es nicht nur darum, Dinge anzusaugen oder wegzublasen, ihr könnt außerdem euren Stroboblitz oder die Düsterlampe einsetzen, durch Fenster oder Löcher in der Wand gucken oder bestimmte Gegenstände anzusaugen und wegzuschießen.

Anders gesagt: Es lohnt sich nicht, schnell durch die Level zu laufen und nur das Nötigste zu erfüllen. Nehmt euch die Zeit und schaut euch in jedem Raum gut um, es kann sich für euch lohnen.

