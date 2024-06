Luigi's Mansion 2 HD: Was bringt Geld?

An vielen Stellen könnt ihr im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD verschiedene Formen von Geld einsammeln. Und das nicht einfach nur zum Spaß, denn das nützt euch in mehrerer Hinsicht.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, warum ihr in Luigi's Mansion 2 HD Geld einsammeln solltet und was es euch bringt.

Wofür braucht man Geld in Luigi's Mansion 2 HD?

An den verschiedenen Locations in Luigi's Mansion 2 HD solltet ihr immer die Augen nach Geld offen halten. Dieses findet ihr im Spiel in Form von Goldmünzen, Goldbarren und Geldscheinen. Manchmal lassen es Gegner fallen, mal findet ihr es in Verstecken, Safes und so weiter. Geld zu sammeln, hat jedenfalls verschiedene positive Effekte.

Einerseits im jeweils aktuellen Level. Denn wenn ihr ausreichend Geld gesammelt habt, könnt ihr einen Goldknochen finden, der euch hilft, falls euch doch mal die Lebensenergie ausgehen sollte. Dann ist die Mission nämlich nicht direkt gescheitert.

Anderseits könnt ihr mit dem ganzen Geld nach und nach Upgrades für eure Ausrüstung freischalten. So verbessert ihr zum Beispiel die Düsterlampe oder die A-Ruck-Leiste, was euch wiederum das Fangen von Geistern erleichtert.

Kurz gesagt: Es lohnt sich, so schnell so viel Geld wie möglich einzusammeln und in jeder Mission wirklich jede Ecke des Spiels, jedes Versteck und so weiter zu erkunden. Am Ende profitiert ihr ganz allgemein im Spiel von der verbesserten Ausrüstung oder in einer Mission, wenn euch Geister überwältigen sollten.

