Luigi's Mansion 2 HD: Wie funktioniert der Stroboblitz?

Eure Taschenlampe ist eines der wichtigsten Hilfsmittel im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD. Zu dieser gehört auch der Stroboblitz, der euch nicht nur bei der Jagd nach den vielen Geistern hilft.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD den Stroboblitz verwendet und was ihr damit tun könnt.

Luigi's Mansion 2 HD: Stroboblitz Inhalt: