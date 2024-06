Luigi's Mansion 2 HD: Upgrades freischalten - So verbesserst du deine Ausrüstung

In Luigi's Mansion 2 HD geht ihr nun auch auf der Nintendo Switch auf die Jagd nach Geistern. Und was wäre ein Geisterjäger ohne die passende Ausrüstung? Zum Glück gibt es Upgrades, die ihr freischalten könnt, um euch etwas zu verbessern.

Allerdings müsst ihr dafür bestimmte Voraussetzungen in Luigi's Mansion 2 HD erfüllen. Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr darüber wissen müsst und wie ihr die einzelnen Upgrades freischalten könnt.

Was sind Upgrades in Luigi's Mansion 2 HD?

Insgesamt gibt es drei Arten von Upgrades in Luigi's Mansion 2 HD. Ihr könnt zum Beispiel eure A-Ruck-Leiste verbessern. Dadurch ist es möglich, mit einem kräftigen Ruck an einem Geist zu ziehen und ihm so schneller KP abzuziehen. Ihr könnt somit auch manche Objekte überhaupt erst ansaugen.

Weiterhin könnt ihr eure Düsterlampe verbessern. Diese hilft euch dabei, unsichtbare Gegner oder Gegenstände sichtbar zu machen. Und der Super-Schreckweg lässt euch insgesamt effizienter an Dingen und Gegnern saugen. Kurzum: Alles davon ist recht nützlich!

Wie kriegt man die Upgrades in Luigi's Mansion 2 HD?

Die Voraussetzungen für die Freischaltung der Upgrades in Luigi's Mansion 2 HD ähneln sich. Für alles davon müsst ihr im Spielverlauf Münzen sammeln. Schnappt euch also all die kostbaren Taler, die ihr finden könnt.

So viele Münzen braucht ihr für die einzelnen Upgrades:

A-Ruck, Stufe 2: 2.000 Münzen sammeln.

2.000 Münzen sammeln. Düsterlampe, Stufe 2: 4.000 Münzen sammeln.

4.000 Münzen sammeln. A-Ruck, Stufe 3: 7.000 Münzen sammeln.

7.000 Münzen sammeln. Düsterlampe, Stufe 3: 10.000 Münzen sammeln.

10.000 Münzen sammeln. Super-Schreckweg: 20.000 Münzen sammeln.

Viel Spaß beim Freischalten der Upgrades in Luigi's Mansion 2 HD!

