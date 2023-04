Lust auf einen Krimi am Wochenende? Process of Elimination erscheint heute im Westen

Publisher und Entwickler NIS America veröffentlicht heute den Krimi im Anime-Stil Process of Elimination im Westen. Es geht um einen bekannten Mörder und 14 Detektive, die auf einer einsamen Insel eine Allianz gründen, um den Täter endlich zu ermitteln. Ähnlich wie bei Cluedo bewegt ihr euch bei der Investigation aus einer isometrischen Perspektive durch verschiedene Räume, um Beweise zu sammeln und euch mit anderen Detektiven auszutauschen.

Wie bei Danganronpa, einem weiteren Spiel, das in die gleiche Kerbe schlägt, hat jeder Ermittler eine besondere Eigenschaft, die ihn in seiner Arbeit beeinflusst. Allerdings ist das nicht alles, was Process of Elimination bereithält. Die Geschichte wird zusätzlich durch Visual-Novel-Passagen erzählt, bei dem ihr sicher noch wichtige Entscheidungen treffen werdet. Doch Vorsicht! Der Krimi ist aktuell nur mit englischen Texten und japanischer Synchronisation verfügbar.

Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ob dieses Spielprinzip etwas für euch ist, könnt ihr eine kostenlose Demoversion auf den entsprechenden Konsolen ausprobieren. Process of Elimination ist ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch verfügbar.