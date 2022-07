Lust auf Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch? Jetzt im Angebot 50 % günstiger!

Monster Hunter Rise schickt noch immer eine große Community regelmäßig auf Monsterjagd. Vor allem mit dem neuen DLC Sunbreak wächst bei vielen wieder die Begeisterung für das actionreiche Online-RPG. Falls ihr also spontan Lust habt, doch noch in den Fantasy-Multiplayer zu starten und alleine oder in der Gruppe gefährliche Kreaturen zu besiegen, gibt es jetzt ein Angebot für die Switch.

Die physische Version von Monster Hunter Rise ist bei Mediamarkt aktuell um 50 Prozent reduziert und kostet aktuell statt 59,99 Euro nur noch 29,99 Euro, also eine gute Gelegenheit.

In Monster Hunter Rise auf PC und Switch sind die Kreaturen nicht alle Feinde - manche sind auch knuffige Reittiere.

Das Angebot gilt im Rahmen des sogenannten "Red Friday" von Mediamarkt, der den Konsumansturm des Black Friday in den Sommer holen soll. Wie schon beim Black Friday selbst hat das Ganze mit dem Wochentag aber nicht viel zu tun, denn: Der 50-Prozent-Deal von Capcoms Monstererlebnis gilt noch bis zum 10.07.

In Monster Hunter Rise zieht ihr alleine oder im Team auf niedlichen Reittieren aus, um in einer umfassenden Fantasy-Welt mit JRPG-Flair gegen Drachen, Flugmonster oder andere brutale Wesen zu kämpfen. Dabei verhelfen die individuellen Informationen über die verschiedenen Kreaturen, Crafting, neue Ausrüstung oder andere Waffen zum Sieg und auch die Erkundung kunterbunter Fantasy-Städte und abwechslungsreicher Landschaften gehört dazu.

