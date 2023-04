Monster Energy verklagt Monster Hunter und Pokémon, weil sie das Wort "Monster" verwenden

Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich online ein paar Getränke von Monster Energy bestellen wollt, aber immer wieder auf die Seiten des beliebten Spiels Monster Hunter gelangt, weil ihr die beiden Marken einfach nicht auseinanderhalten könnt? Nein? Nun, zumindest der Energy-Drink-Hersteller sorgt sich um Verwechslungen wie diese. Das sogar so sehr, dass sie Berichten zufolge einige kleine und große Entwickler verklagt haben.

Hier werden auch die ganz Großen angegriffen

Dabei erwischte es nicht nur Indie-Entwickler Glowstick wegen des Spiels "Dark Deception: Monsters & Mortals". Auch Monster Hunter von Herausgeber Capcom oder Pokémon von Nintendo - das auch als Pocket Monsters bekannt ist - sollen unter anderem auf der Liste des Getränkeherstellers stehen.

Laut Monster Energy bestehe in allen Fällen Verwechslungsgefahr durch den Namen der Spiele. Wie Aotomaton Media aus Japan berichtet, hat das japanische Patentamt diese beiden Beschwerden zurückgewiesen. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Spiele Monster Hunter oder Pokémon.

Immerhin gibt es das Pokémon-Franchise sowieso deutlich länger als Monster Energy. Im Jahr 1996 erschien das erste Spiel der populären Reihe, während der erste Energy-Drink von Monster im Jahr 2002 verkauft wurde. Wer dürfte hier also eigentlich wen verklagen? Und mit den Anwälten von Nintendo ist sicher auch nicht zu spaßen.

Das böse "M"-Wort kommt in der Videospielbranche und auch außerhalb davon häufiger vor und existiert bereits viele Jahrhunderte. Ein alleiniges Nutzungsrecht für seine Marke zu erzwingen, könnte da schon schwieriger werden - aber trotzdem nicht unmöglich.

Wo führt das alles bloß hin?

Mit dieser fragwürdigen Welle an Beschwerden schaffte es Monster Energy jedoch eine Änderung des ursprünglichen Titels von Ubisofts Immortals Fenyx Rising zu erzwingen. Das Spiel sollte eigentlich unter dem Namen "Gods and Monsters" erscheinen. Zum Glück, sonst würde ich heute immer noch ratlos vor dem Regal in der Spieleabteilung stehen und mich fragen, ob es sich bei dieser bunten Hülle nicht doch um eine neue Sorte Monster Energy handelt.

Auch vor Logos, die ein großes "M" enthalten, macht Monster keinen halt. So hat es das Unternehmen auch die Toronto Raptors für ihr Logo verklagt, wie TheGamer berichtet. Was da wohl noch so alles kommt? Egal, wie erfolgreich das Unternehmen am Ende mit seinen Beschwerden ist, so hat es Monster Energy geschafft auf sich aufmerksam zu machen - egal, ob nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt.

