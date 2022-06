Mario Strikers Battle League Football: Beste Teams - Diese Kombinationen sind effektiv

Nintendos Mario Strikers: Battle League Football bietet euch eine Auswahl aus verschiedenen Charakteren, mit denen ihr eure Mannschaft zusammenstellen könnt. Aber welches ist das beste Team in Mario Strikers: Battle League Football? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab!

In unserem Guide zeigen wir euch einige gute Kombinationen für verschiedene Spielstile.

Was sind die besten Teams in Mario Strikers: Battle League Football?

Zuerst einmal solltet ihr wissen, dass die Charaktere in Mario Strikers: Battle League Football über unterschiedliche Grundwerte in fünf Kategorien verfügen. Manche sind stärker, andere schneller, wieder andere haben eine bessere Technik. Mithilfe von Ausrüstung lassen sich diese Werte bis zu einem Maximum von 25 weiter in die Höhe treiben, dafür sinken jedoch andere.

Wie nützlich ein Charakter ist, hängt davon ab, wie ihr spielen möchtet und wie eure Taktik aussieht. Ihr könnt auf eine ausgeglichene Zusammenstellung setzen, auf Tempo, auf Stärke und so weiter. Nachfolgend sind ein paar gute Kombinationen.

Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Spielweisen.

Eine ausgeglichene Zusammenstellung

Team: Bowser, Luigi, Mario und Toad

Es ist eine ausgeglichene Zusammenstellung, die euch gut weiterhelfen kann. Bowser und Mario bringen gute Fähigkeiten beim Schießen mit, während Luigi und Toad die Rolle der Unterstützer einnehmen. So seid ihr auf viele Situationen vorbereitet und macht in puncto Geschwindigkeit und Stärke keine großen Abstriche.

Ein starkes Team

Team: Bowser, Donkey Kong, Rosalina und Wario

Ist euch Stärke wichtig, führt an diesem Team kein Weg vorbei. Sie hauen Gegenspieler effektiv um und sind selbst widerstandsfähig gegen gegnerische Tacklings. Mit der Ausrüstung könnt ihr die Stärke noch weiter nach oben bringen. Klar, Geschwindigkeit ist nichts, was ihr mit dieser Mannschaft in Verbindung bringt, aber sie sind standfest. Obendrein sind Rosalina und Bowser effektive Schützen und können von Donkey Kongs Technik bei Pässen profitieren. Auch Wario ist eine gute Alternative beim Schießen, aber wenn ihr könnt, setzt mit diesem Team Bowser und Rosalina in Szene.

Geschwindigkeit im Fokus

Team: Peach, Toad, Waluigi und Yoshi

Das hier quasi das Gegenteil zum Stärke-Team. Diese Charaktere haben enorme Geschwindigkeitsvorteile. Erst recht, wenn ihr die passende Ausrüstung für sie verwendet. Ebenso sind die Passfähigkeiten von Vorteil, um letztlich den Ball zu Yoshi zu befördern, der in dieser Zusammenstellung mit seinen Schüssen punktet. Hinten sorgt ihr derweil mit Waluigi und seiner Stärke für eine gute Verteidigung.

Das Beste aus allen Kategorien

Team: Donkey Kong, Peach, Rosalina und Yoshi

Diese Kombination vereint das Beste aus verschiedenen Kategorien. Donkey Kong hat eine gute Stärke und kann ebenso effektive Pässe spielen, er eignet sich gleichermaßen für Angriff und Verteidigung. Peach ist schnell unterwegs und bringt ebenso Vorteile bei Pässen und Technik mit sich. Rosalina haut den Ball effektiv aufs Tor und auch Yoshi kann effektive Schüsse abgeben. Auf den richtigen Positionen eingesetzt, ist das hier ein gutes Team, mit dem ihr die jeweiligen Vorteile der Charaktere gezielt ausnutzen könnt und auch solltet. Obendrein eignen sich alle aufgrund der guten Technik für einen Hyperschuss, wenn ihr sie in eine aussichtsreiche Position bringen könnt und den Schuss nicht vermasselt.

