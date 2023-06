Metal Gear Solid Delta nutzt die Dialoge aus dem Original.

Konami greift für das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater auf die Dialoge des Originals zurück.

Zugleich wird nach Angaben des Unternehmen keine neuen Aufnahmen für Metal Gear Solid Delta geben.

Keine neuen Stimmen

Gegenüber The Verge bestätigte Tommy Williams, Head of Communications bei Konami, dass das Remake die ursprünglichen Dialoge ohne Änderungen verwenden wird.

Sofern sich die Pläne nicht noch ändern, wird es also weder neue Stimmen noch eine Rückkehr der alten Sprecher geben, um neue Dialoge aufzunehmen.

Zuvor hatte Konami bereits bestätigt, dass Hideo Kojima und Kojima Productions nicht an der Entwicklung des Remakes beteiligt sind. In Zukunft könnte man zudem weitere Remakes in Betracht ziehen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, so der Name des Remakes, ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung, hat aber noch kein Release-Datum.

