Metal Gear Solid Delta: Warum kommt eigentlich zuerst ein Remake von Teil drei?

Kürzlich wurde Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, offiziell angekündigt. Aber warum kommt eigentlich zuerst ein Remake von Teil drei?

Manch einer kennt die Antwort auf diese Frage bereits, für andere ist es eine durchaus berechtigte Frage.

Warum Teil drei zuerst kommt

Einerseits kommt Teil drei zuerst, weil er bei vielen Fans beliebt ist. Aber das ist nicht alleine wichtig, chronologisch gesehen ist es auch der Anfang.

"Wir haben uns für Metal Gear Solid 3: Snake Eater entschieden, weil es die Geburt von Big Boss (Naked Snake) zeigt, was der Ausgangspunkt der Metal-Gear-Serie ist", teilt ein Konami-Sprecher gegenüber IGN mit.

"Ein weiterer Grund ist, dass viele Fans sich seit langem ein Remake dieses Spiels wünschen."

Und es muss nicht bei einer einmaligen Sache bleiben, auch bei anderen Titeln besteht eine Chance auf eine Neuauflage: "Was Remakes früherer Spiele der Serie außer Metal Gear Solid 3: Snake Eater angeht, so werden wir auf die Nachfrage der Spieler hören und entsprechend reagieren."

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, so der Name des Remakes, ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung, hat aber noch kein Release-Datum.