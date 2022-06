Modern Warfare 2: Hier ist der Reveal Trailer zum neuen Call of Duty

Activision hat am Abend den Reveal Trailer zum neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht.

Damit erhaltet ihr einen ersten Vorgeschmack darauf, was ich im neuesten Teil der beliebten Reihe erwartet.

Ein weltweiter Konflikt

Publisher Activision zufolge versetzt euch Modern Warfare 2 in einen weltweiten Konflikt hinein, für den auch das Sonderkommando 141 zurückkehrt.

Euch erwarten demnach kleine und riskante, taktische Spezialoperationen sowie streng geheime Missionen.

Entwickler Infinity Ward verspricht für das Spiel ein modernisiertes Gameplay mit neuem Waffenhandling, verbesserter KI, einem neuen Waffenschmied sowie vielen weiteren Verbesserungen auf spielerischer und technischer Seite.

Neben der Story-Kampagne könnt ihr im Mehrspielermodus spielen und in den storybasierten Spezialeinheit-Modus eintauchen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.