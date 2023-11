Modern Warfare 3: Reaktor - Alle Waffen und Items

Sucht ihr nach allen Waffen und Items in der Mission "Reaktor" in Call of Duty: Modern Warfare 3? Es ist eine von mehreren offenen Kampfmissionen, die weniger linear gestaltet sind.

In dieser Mission spielt ihr den legendären Captain Price, der alleine das Reaktorgelände infiltriert und dabei unter anderem mehrere Helikopter zerstören muss. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr hier die Waffen und Items in Call of Duty: Modern Warfare 3 finden könnt.

Modern Warfare 3: Reaktor Waffen und Items Inhalt:

Wo finde ich die Waffen und Items in Reaktor in MW3?

Im Zuge der Reaktor-Mission könnt ihr 29 verschiedene Items und Waffen finden. Es gibt also viel zu entdecken und wir zeigen euch im Anschluss, an welchen Ecken der Karte ihr suchen müsst.

Karte mit allen Waffen und Items in der Mission Reaktor:

Die Fundorte der Waffen und Items in Reaktor.

Liste aller Waffen und Items in der Mission Reaktor:

Nummer Item Typ 1 Silenced Holger 556 Assault Rifle 2 Incendiary MCW Assault Rifle 3 Incendiary Sakin MG38 LMG 4 KV Inhibitor Sniper Rifle 5 Minigun Special 6 Snapshot Pulse Field Upgrade 7 RGL-80 Launcher 8 Silenced COR-45 Pistol 9 Sidewinder Battle Rifle 10 Silenced Expedite 12 Shotgun 11 Heartbeat Sensor Field Upgrade 12 HCR 56 LMG 13 Incendiary Haymaker Shotgun 14 Munitions Box Field Upgrade 15 Incendiary FJX Imperium Sniper Rifle 16 Silenced Vel 46 SMG 17 Armor Box Field Upgrade 18 Cronen Squall Battle Rifle 19 Holger 26 LMG 20 Fennec 45 SMG 21 Signal 50 Sniper Rifle 22 Incendiary Bryson 800 Shotgun 23 Silenced Lachmann Sub SMG 24 Incendiary MTZ Interceptor Marksman Rifle 25 Explosive Crossbow Marksman Rifle 26 Anti-Armor Rounds Field Upgrade 27 Basilisk Pistol 28 Hybrid STB-556 Assault Rifle 29 PILA Launcher

