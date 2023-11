Modern Warfare 3: Alle Missionen und welche Belohnungen ihr dafür kriegt.

In der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 könnt euch Belohnungen für den Multiplayer-Modus verdienen.

Und das sind durchaus nützliche Dinge wie Operatoren, Tokens für EP-Boni und mehr.

Außerdem widmen wir uns in unserem Guide neben der Missionsliste noch der Spielzeit, die ihr mit der Kampagne von Modern Warfare 3 verbringen könnt. Alle Details dazu lest ihr nachfolgend!

Modern Warfare 3: Missionsliste Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Liste aller Missionen und Belohnungen in MW3

Die Kampagne von Modern Warfare 3 umfasst insgesamt 14 Missionen. Bei 13 davon gibt es für den Abschluss eine Belohnung.

Wie bei vorherigen Kampagnen spielt sich das Geschehen auf verschiedenen Kontinenten ab und zeigt alles aus dem Blickwinkel verschiedener Charaktere. Viele der Missionen sind "Open Combat Missions", in denen ihr in offenen Bereichen abgesetzt werdet und Vorratsboxen, Waffen, Panzerungsplatten und mehr finden könnt. Und es liegt dort an euch, ob ihr einen leisen Ansatz verfolgt oder euch mit gezückte Waffe in die Schlacht stürzt.

Mit Ausnahme der Passagier-Mission erhaltet ihr Belohnungen für den Multiplayer-Modus des Spiels. Ebenso gibt es einen Waffen-Bauplan, wenn ihr alle 14 Missionen auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abschließt.

Es gibt 14 Missionen in Modern Warfare 3. | Image credit: Activision

Hier ist die komplette Missionsliste von Modern Warfare 3 und die dazugehörigen Belohnungen:

MW3-Mission Belohnung Operation 627 Visitenkarte Atmer Kostbare Fracht 30 Minuten EP-Token, 30 Minuten Waffen-EP-Token Reaktor Operator Corso Ladung Visitenkarte Tarnungstyp Undercover 30 Minuten EP-Token, 30 Minuten Waffen-EP-Token Passagier Keine Absturzstelle Operator Pathfinder Krisenherd Visitenkarte Giftiger Tropfen Oligarchin 1 Stunde EP-Token, 1 Stunde Waffen-EP-Token Hochhaus Operator Doc Gefrorene Tundra Visitenkarte Schädel-Rhapsodie Gora-Damm 1 Stunde EP-Token, 1 Stunde Waffen-EP-Token Danger Close Operator Jabber Trojanisches Pferd Waffe Straßenschuh, Emblem Soapy

Für die Belohnungen spielt es keine Rolle, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr die Missionen abschließt.

Zurück zum Modern Warfare 3: Missionsliste Inhaltsverzeichnis

Wie lang ist die Kampagne von MW3?

Die Länge der Kampagne von Modern Warfare 3 hängt davon ab, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt, wie ihr die offenen Kampfmissionen angeht und ob ihr versucht, gleich im ersten Anlauf schon Trophäen oder Erfolge zu sammeln.

Wenn ihr in den offenen Kampfmissionen leise und unentdeckt vorgehen möchtet, dauert das durchaus ein gutes Stück länger, als einfach aggressiv vorzugehen und alles über den Haufen zu ballern. Zudem kann es einige Zeit dauern, dort alle Items, Gadgets, Waffen und so weiter zu sammeln.

Je nach Schnelligkeit könnt ihr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn ihr euch nur darauf konzentriert, die Missionen einmal durchzuspielen, mit einer Spielzeit von vier bis sechs Stunden rechnen.

Sehr lang ist die Kampagne von MW3 nicht. | Image credit: Activision

Im Anschluss bietet euch das Spiel die Möglichkeit, Missionen mit verschiedenen Loadouts erneut auszuprobieren, um eure Taktiken weiter zu verfeinern oder perfekte Runs abzuliefern. Wer darauf wert legt, verbringt dementsprechend mehr Zeit mit der Kampagne.

Das einmalige Durchspielen ist aber, wie erwähnt, eine relativ kurze Angelegenheit.

Zurück zum Modern Warfare 3: Missionsliste Inhaltsverzeichnis