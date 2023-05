Nach Tears of the Kingdom: Was wünscht ihr euch vom nächsten Zelda?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist endlich für die Nintendo Switch erschienen und es wird mit Sicherheit nicht der letzte Teil sein.

Viele von euch werden es wahrscheinlich gerade spielen und sich ihre eigene Meinung bilden. Gut? Schlecht? Geht so? Vor allem stellt sich aber eine Frage: Wie sollte das nächste Zelda nach Tears of the Kingdom aussehen?

Dass Tears of the Kingdom als direkte Fortsetzung stark auf seinem Vorgänger aufbaut, ist offensichtlich und war zu erwarten, wenngleich es viele Neuerungen gibt. Aber funktioniert das womöglich auch ein drittes Mal?

Ich mochte zum Beispiel Breath of the Wild und bin froh, dass Tears of the Kingdom in eine ähnliche Richtung geht. Andere haben wiederum eine gegensätzliche Meinung dazu und das ist natürlich völlig okay!

Also, wie sollte das nächste Zelda-Spiel aussehen? Eine weitere Open-World-Sandbox? Ein traditionelles Abenteuer? Oder etwas ganz Neues? Stimmt nachfolgend ab:

Natürlich könnt ihr auch gerne kommentieren und uns wissen lassen, was ihr in Zukunft gerne von The Legend of Zelda sehen möchtet.