Zelda Tears of the Kingdom: Von Mech bis Skateboard - Diese verrückten Dinge haben Spieler schon gebaut

Seit Freitag halten Spielerinnen und Spieler offiziell The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in ihren Händen.

Und seitdem sind bereits einige verrückte Kreationen im Spiel entstanden, die natürlich auch ihren Weg ins Internet finden.

Das wird gebaut

Links Fähigkeiten in Tears of the Kingdom ermöglichen es euch, zum Beispiel verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren oder Vehikel zu bauen.

Erwartungsgemäß experimentieren Spielerinnen und Spieler fleißig damit herum, wie ihr etwa anhand der folgenden Beispiele sehen könnt:

New Armored Core 6 gameplay looking great! #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/AQVr9lnDsd — Kami. (@Okami13_) May 13, 2023



Last Zelda post I promise but I'm so happy you can do this pic.twitter.com/kEAJL7ksQE — Liz (@Liz_Caingcoy) May 13, 2023

Finally putting my engineering degree to good use.#TearsOfTheKingdom #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/a0wF7OgqYe — chrysaora 🎐 (@chrysaoravioli) May 13, 2023

Wer ein bisschen Tony-Hawk-Feeling in Tears of the Kingdom haben möchte, sollte etwa seinen Schild mit einem Minenwagen kombinieren. Das Ergebnis seht ihr hier:

Wondered if you could fuse mine carts with your shield....of course you can! #TearsOfTheKingdom #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/l35X9Ruma9 — Craig (@_omnishambles_) May 12, 2023

Auch die Krogs sind in Tears of the Kingdom wieder mit von der Partie und ihr müsst ihnen bei verschiedenen Aufgaben helfen.

Wie ihr das anstellt bleibt dabei euch überlassen. Auch hier gibt’s ein paar gute Beispiele:

Yahaha Korok go zoom 🚀 pic.twitter.com/Y6N8PBN59O — 🌸podz🌸 (@sarahpodz) May 12, 2023

I present you the Korok Rotisserie machine. #ZeldaTearsOfKingdom pic.twitter.com/LCtsRdfGov — Pory (@pory_leeks) May 11, 2023

Die Kombination eines Bumerangs mit einem explosiven Fass ist hingegen nicht unbedingt die beste Wahl:

Und diese letzte Kreation hier… Nun, sie spricht für sich selbst:

Was habt ihr bisher so gebaut?

