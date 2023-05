Gewinnt eine Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition für Nintendo Switch

Spielt ihr alle Zelda: Tears of the Kingdom? Nein? Verständlich, ich auch nicht. Weil ich wieder No Man’s Sky spiele. Vor die Wahl gestellt, ob ich die Prinzessin rette oder herausfinde, wie Galactic Economy Crashing in 2023 funktioniert… Excuuuuuse me, Princess, diese neuen Triebwerks-Upgrades sind teuer. Aber ja, ein guter Teil von euch dürfte glücklich durch Hyrule marodieren und warum auch nicht. Wie ihr im Test zu Zelda: Tears of the Kingdom lesen könnt, überzeugt die schwer ausgebaute vertikale Freiheit und weckt schnell Entdeckerdrang.

Aber vielleicht hat nicht jeder das Glück gehabt, eine der seit Monaten ausverkauften Collector’s Editions von Zelda: Tears of the Kingdom abgreifen zu können. Erwartungsgemäß waren diese innerhalb des gleichen Tages ausverkauft und ausgehend von der jetzt auf Ebay verfügbaren Menge nicht unbedingt für das eigene Regal gedacht. Nun, eine haben wir auch und die wird natürlich verlost. Ist ohnehin viel zu groß, um sie hier ins Regal zustellen, sollt ihr sehen, wie ihr mit der Größe der Box umgeht. Nun, immerhin ist es keiner der Figuren-Umzugskartons, in denen manch andere Collector’s Edition den Postboten zur Weißglut treibt.

Im Gegensatz zu manch andere Collector’s Edition, die ich zuletzt in der Hand hatte, ist bei Zelda: Tears of the Kingdom wenigstens auch das Spiel gleich mit in der durchaus hübschen und stylishen Box. Das ist nett, vor allem, wenn man bedenkt, was eine gewisse andere Box kostete und dann das eigentliche Produkt in einem nicht markierten Umschlag kurzerhand mit in den Versandkarton gefeuert wurde, statt ihm ein angemessenes Plätzchen einzuräumen. Final Fantasy Pixel Remaster, ich liebe dich, aber wir müssen reden…

Zelda: Tears of the Kingdom macht nicht nur das, sondern gönnt dem Spiel natürlich auch noch das obligatorische Steelbook. Wobei ich ja mittlerweile überzeugt bin: Wer 2023 noch physische Games kauft, sollte generell ein Steelbook bekommen. Die sind sicher nicht umweltfreundlicher, aber wer das tut, sammelt offensichtlich gerne und sollte immer die schöne Packung bekommen. Und das Steelbook in der Collector’s Edition ist schön und stilvoll, das macht sich viel besser im Regal.

Arbeitet ihre euch weiter durch den großen Karton, fällt euch ein Artbook in die Hand. Nicht eines von diesen kleinen, eher traurigen Exemplaren, sondern ein anständiges Format, das auch ein paar Details dieses wieder einmal bildschönen Hyrules preisgibt. Da macht Blättern Spaß, wobei ich mir wieder mehr Begleittexte zum kreativen Prozess gewünscht hätte. Mehr Infos, wie man an Welt und Charaktere herangeht, die seit über drei Jahrzehnten etabliert sind und von einer mitunter kultischen Fangemeinde angehimmelt werden.

Diese dürft ihr dann auch an den neuen Abzeichen erkennen, die in dieser Box zu finden sind. In einer kleinen Box kommen vier Pins daher, eine Form der Fan-Medaille, die in allen Subkulturen ein ordentliches Revival über das letzte Jahrzehnt hinlegte. Mit diesen hier könnt ihr euch Eingeweihten zu erkennen geben, denn die Symbole werden sicher nicht gleich jedem etwas sagen. Und dann ist da noch ein schickes Poster mit dem hübschen, sonnigen Artwork. Das ist doch ein nettes Paket, zu dem noch ein paar kleine Promo-Goodies als Überraschung dazukommen und wir danken Nintendo, dass sie die Collector’s Edition von Zelda: Tears of the Kingdom als Preis gestiftet haben. Und falls ihr übrigens mal bei dem Spiel nicht weiterkommt: Zelda: Tears of the Kingdom Komplettlösung. Hier wird euch geholfen.

Der Einsendeschluss ist der 17.5.2023, um 23:59 Uhr.