Zelda Tears of the Kingdom: Spieler unzufrieden, weil ihr nicht den Hund streicheln könnt

In der Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werdet ihr auch einigen Hunden begegnen. Aber es gibt auch schlechten Nachrichten.

Die Vierbeiner könnt ihr nämlich nicht streicheln und manche Fans sind darüber nicht sehr erfreut.

Bitte nicht anfassen

"Wir haben sechs Jahre gewartet, und worauf?", fragt etwa ein User auf Twitter. Ein anderer kommentiert: "Okay, das reicht, ich kaufe es nicht."

"Darauf bezieht sich der 'Tears'-Part [im Titel]", schreibt ein weiterer User. In einem weiteren Kommentar gibt es eine Anspielung auf die Haltbarkeit der Waffen: "Wenn man ihn streichelt, sinkt die Lebensdauer und er geht kaputt."

Die traurigen Neuigkeiten hatte zuvor der Twitter-Account Can You Pet the Dog? verbreitet:

You cannot pet the dog in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pic.twitter.com/dAxQCnKF5X — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) May 12, 2023

Da habt ihr es also: Ihr könnt leider keine Hunde in Tears of the Kingdom streicheln. Vielleicht ergänzt Nintendo diese Möglichkeit ja noch in einem künftigen Patch für Links neues Abenteuer.

