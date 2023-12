The Last of Us Online gestrichen - So kam es zu der traurigen Entscheidung

Der Multiplayer zu The Last of Us wurde gestrichen. Auf der eigenen Website erklärt Naughty Dog, warum das Online-Projekt, das von Destiny-Entwickler Bungie umgesetzt werden sollte, eingestellt wurde.

Kein Online-Spiel mehr zu The Last of Us

"Wir sind uns bewusst, dass viele von Ihnen Neuigkeiten rund um das Projekt erwartet haben, das wir The Last of Us Online nennen", schreibt der Entwickler auf seiner Website. Es ist nicht einfach, das zu sagen: Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels einzustellen."

An Update on The Last of Us Online: https://t.co/nMUm7TmH9h pic.twitter.com/fmuXCLzDMB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 14, 2023

"Wir wissen, dass diese Nachricht für viele hart sein wird, insbesondere für unsere engagierte The Last of Us Factions-Community, die unsere Multiplayer-Ambitionen eifrig verfolgt hat." Doch woran genau ist das Projekt letztlich gescheitert? Ein Bericht von Bloomberg gibt Aufschluss.

Laut dem Bericht wurde die Zahl der am Projekt arbeitenden Personen im Mai reduziert, was auf Bungies Feedback zur Qualität und Realisierbarkeit zurückzuführen war. "Bungie warf Fragen zur Fähigkeit des Multiplayer-Projekts The Last of Us auf, Spieler über einen langen Zeitraum zu fesseln, was zu einer Neubewertung führte", schreibt Bloomberg. Etwa zum selben Zeitpunkt erklärte das Studio, dass sich der Titel verzögern werde.

In der Erklärung von Naughty Dog heißt es weiter: "Das Multiplayer-Team befindet sich in der Vorproduktion dieses Spiels, seit wir an The Last of Us Teil II gearbeitet haben – und haben ein Erlebnis geschaffen, das unserer Meinung nach einzigartig war und enormes Potenzial hatte."

"Während das Multiplayer-Team in dieser Zeit an seinem Konzept für The Last of Us Online arbeitete, kristallisierte sich seine Vision heraus, das Gameplay wurde verfeinert und zufriedenstellender und wir waren begeistert von der Richtung, in die wir gingen."

pic.twitter.com/DOeO8ZHSlh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 26, 2023

"Als wir die volle Produktion erreichten, wurde das enorme Ausmaß unserer Ambitionen deutlich. Um „The Last of Us Online“ zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir über Jahre hinweg alle unsere Studioressourcen in die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten stecken, was die Entwicklung zukünftiger Einzelspieler-Spiele erheblich beeinträchtigen würde", so Naughty Dog.

"Wir hatten also zwei Wege vor uns: entweder ein reines Live-Service-Spielestudio zu werden oder uns weiterhin auf Einzelspieler-Erzählspiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog geprägt haben." Diese Entscheidung wurde nun getroffen. Naughty Dog bedankt sich bei allen, die an dem Projekt mitgewirkt haben.

"Die Erkenntnisse und Investitionen in die Technologie aus diesem Spiel werden in die Entwicklung unserer Projekte einfließen und für die Richtung, in die wir als Studio gehen, von unschätzbarem Wert sein", schreibt Naughty Dog und spricht auch ihren Dank an die Community aus.