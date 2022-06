Neues Making-of-Buch zu GoldenEye 007 jetzt auf Kickstarter

Boss Fight Books ermöglicht euch mit einem neuen Buch einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Klassikers GoldenEye 007.

Autorin Alyse Knorr verspricht für das Buch unter anderem eine Menge neuer Interviews mit Entwicklern, Experten und Fans, darunter GoldenEyes Director Martin Hollis, Komponist Grant Kirkhope sowie John Romero.

Jetzt auf Kickstarter

Ihr könnt euch ein Exemplar des Buches über die aktuell laufende Kickstarter-Kampagne sichern. Deren ursprüngliches Ziel von 2.500 Dollar wurde bereits deutlich übertroffen.

Ein Paperback-Exemplar des Buches könnt ihr euch bereits für 15 Dollar sichern, ein Hardcover-Exemplar für 30 Dollar. Zusätzlich gibt’s noch ein paar weitere Stufen der Unterstützung und ein paar Extras als Stretch Goals.

Mit dem Versand der Paperback-Version ist bereits im September 2022 zu rechnen, die Hardcover-Edition soll im Dezember 2022 folgen. Unterstützer halten obendrein bereits im Juli 2022 das eBook.

Noch bis zum 8. Juli 2022 läuft die Kickstarter-Kampagne, an der ihr euch hier beteiligen könnt, wenn ihr möchtet.

In der Vergangenheit hat Boss Fight Books bereits verschiedene Bücher zur Entwicklung von Videospielen veröffentlicht, darunter Metal Gear Solid und The Legend of Zelda: Majora's Mask.