Nintendos Miis leben auch in Zelda: Tears of the Kingdom weiter.

Nintendo gibt seine Miis weiterhin nicht auf, was auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder unter Beweis stellt.

Wie schon in Breath of the Wild dienen die Miis auch in Tears of the Kingdom als Basis für die meisten NPCs in der Spielwelt.

Vertraute Gesichter

"Genau wie in Breath of the Wild verwenden die menschlichen NPCs in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine erweiterte Version von Miis!", schreibt Twitter-Userin Alice.

Veränderungen daran sind auf normalem Wege zwar nicht möglich, via Modding aber schon.

Nur via Modding könntet ihr dann zum Beispiel bekannte Miis von Freunden in Tears of the Kingdom importieren. Hier sind ein paar Beispiele dafür:

Modding the game allows us to import Miis as Tears of the Kingdom NPCs! Here are some cropped screenshots of some Miis I modded into the game. pic.twitter.com/gg7zQXeZVg — i'm alice (@HEYimHeroic) May 12, 2023

Schade eigentlich, dass Nintendo dafür keine offizielle Möglichkeit anbietet. Manch einer würde es sicherlich zu schätzen wissen, NPCs im Spiel zu sehen, die auf den Miss von Freundinnen und Freunden basieren.

Eingeführt wurden die Miis einst in der Wii-Generation, wenngleich die Anpassungsoptionen relativ beschränkt waren. Heutzutage finden die Avatare kaum noch Verwendung.

