Link summt in Tears of the Kingdom klassische Zelda-Melodien beim Kochen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Details und das gilt auch fürs Kochen.

Ihr solltet mal genau hinhören, wenn ihr mit Link ein paar Zutaten in die Kochstelle werft.

Erinnerungen an früher

Twitter-User TAHK0 weist darauf hin, dass Link in diesem Moment klassische Zelda-Melodien vor sich hin summt.

Und das sind so einige, die ihr in diesen Momenten hören könnt. Nachfolgend seht ihr ein paar Beispiele dafür:

link now hums different iconic zelda songs while cooking in #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/MJpAsoEI0Q — TAHK0 ☕️ (@TAHK0) May 12, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Das sind aber, wie bereits erwähnt, nur einige Beispiele, insgesamt gibt es noch viel mehr Melodien zu hören, die auf anderen Spielen aus der Zelda-Reihe basieren.

Achtet beim nächsten Mal darauf, wenn ihr mit Link, und dreht gegebenenfalls die Lautstärke noch etwas höher.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten