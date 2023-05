Zelda Tears of the Kingdom: Auch kreatives Sterben ist möglich, wie Spieler unter Beweis stellen.

Bei all den Experimenten, die in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom möglich sind, verwundert es nicht, dass manche Spielerinnen und Spieler dabei sterben.

Und je nach Art, wie das passiert, kann das im ersten Moment zwar ärgerlich, aber durchaus auch witzig sein.

Heute schon gestorben?

Beispiele dafür finden sich im Internet bereits zu Genüge, es gibt jedenfalls viel Potential für witzige Todesarten in Tears of the Kingdom.

Reddit-User Kingoftheuniverse800 wollte etwa mehrere Baumstämme miteinander kombinieren, um so eine Brücke zu erschaffen. Was nicht ganz funktioniert hat:

Das Experiment von SkyMewTwo umfasste die Fuse-Mechanik und ein Item namens "Red Chuchu Jelly". Das Ergebnis ist ziemlich explosiv, wie ihr hier seht:

Fregona-tactica beweist indes, dass ihr vielleicht nicht unbedingt auf unbekannte Objekte schlagen solltet, wenn ihr nicht wisst, was diese genau tun:

Ihr solltet auf jeden Fall daran denken, dass ihr nicht von Beginn an euren Gleiter im Gepäck habt. Und auch abgesehen davon läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt:

Oh right I don't have the paraglider.... pic.twitter.com/xt0qmnv4Xa — Days After Zelda: Tears of the Kingdom (@DaysBotw) May 12, 2023

Make sure to follow safety protocols when building things in Tears of the Kingdom or this happens to you pic.twitter.com/rQf8uQCC3F — CrystAAHHL (@CrystAAHHL) May 12, 2023

Our last line of defense will be Link. #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/w3742kvs4h — Casey Moore (@CaseyAnimates) May 12, 2023

Wie läuft es bisher so bei euch?

