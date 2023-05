Zelda: Tears of the Kingdom lässt euch eine klassische Szene aus der Zeichentrickserie nachstellen.

Eine bekannte und klassische Szene aus der Zelda-Zeichentrickserie könnt ihr nun in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nachstellen.

Möglich macht es die neue Fuse-Mechanik, mit der ihr verschiedene Objekte miteinander verbinden könnt.

Hoch hinaus

Ein Trick, den Link in der Serie anwendet, ist, eine Bombe auf den Boden zu werfen und sich dann von dieser, auf seinem Schild stehend, in die Luft katapultieren zu lassen.

Genau das könnt ihr nun in ähnlicher Form in Tears of the Kingdom tun. Wie ihr im folgenden Video seht, wird die Bombe zwar nicht auf den Boden geworfen, sondern vielmehr mit dem Schild verknüpft.

Link springt anschließend damit auf den Boden und fliegt in die Luft, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Eine erfolgreiche Kombination, wie ihr sehen könnt. Andere Experimente der Spielerinnen und Spieler in Tears of the Kingdom fallen da zuweilen weniger erfolgreich aus.

Es zeigt aber einmal mehr, dass ihr in Tears of the Kingdom einfach mal Dinge ausprobieren solltet. Wer weiß schon im Vorfeld, ob die Idee Früchte trägt.

Hier übrigens noch die Originalszene aus der Serie:

Link was doing the shield bomb 🛡💣 trick in the 1989 The Legend of Zelda cartoon long before it was in Breath of the Wild 🏔 pic.twitter.com/OUx1Fsj5o6 — Zelda Universe (@ZeldaUniverse) May 10, 2019

