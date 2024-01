Palworld: Zement herstellen - Das braucht ihr dafür

Zement ist ein Bestandteil beziehungsweise Baumaterial, den ihr in Palworld gut gebrauchen könnt. Ihr solltet das so schnell lernen wie ihr könnt, da ihr dadurch mehr und qualitativ bessere Strukturen errichten könnt.

Wenn ihr die Fähigkeit dazu erlangt habt, stellt die Herstellung von Zement in Palworld auch keine große Herausforderung mehr dar. Was ihr darüber wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide.

Palworld: Zement herstellen Inhalt:

Wie macht man Zement in Palworld?

Bevor ihr Zement in Palworld herstellen könnt, benötigt ihr dafür eine hochwertige Werkbank und müsst mit eurem Charakter Level 19 erreichen. Erst dann könnt ihr die Anleitung dafür im Technologie-Menü freischalten.

Auf Level 19 könnt ihr Zement freischalten.

Sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt, benötigt ihr das hier, um Zement in Palworld herzustellen:

50x Stein

1x Knochen

1x Palsaft

Das klingt nach viel, allerdings erhaltet ihr dafür im Gegenzug auch 10 Einheiten Zement.

Zurück zum Palworld: Zement herstellen Inhaltsverzeichnis

Wie kriegt man eine hochwertige Werkbank in Palworld?

Wie schon erwähnt, benötigt ihr eine hochwertige Werkbank, bevor ihr Zement in Palworld herstellen könnt. Diese könnt ihr wiederum auf Level 11 im Technologie-Menü freischalten:

Die hochwertige Werkbank bekommt ihr mit Level 11.

Habt ihr ein paar Technologiepunkte fürs Freischalten ausgegeben, braucht ihr folgende Rohstoffe zur Herstellung der Werkbank:

15x Metallbarren

50x Holz

10x Nägel

Mit der hochwertigen Werkbank könnt ihr neben Zement dann auch andere nützliche Gegenstände herstellen!

Zurück zum Palworld: Zement herstellen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Alle 113 Pals mit Bildern - So sehen die Monster aus und das können sie

Palworld: Schnellreise aktivieren - So kommt ihr besser durch die Welt

Palworld Type Chart: Stärken und Schwächen für jedes Element

Palworld: Palsaft bekommen - So könnt ihr mehr davon farmen

Palworld: Paldium-Bruchstücke bekommen und Pal-Sphären herstellen - So geht’s!

Palworld: Koop mit Freunden spielen - So funktioniert der Multiplayer!