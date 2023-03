Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Vivillon-Muster - So kriegt ihr sie alle.

Für das Pokémon Vivillon gibt es zahlreiche verschiedene Muster. In Pokémon Karmesin und Purpur bekommt ihr auf normalem Weg durchs Fangen aber nur eines davon. Für weitere Muster müsst ihr etwa eine Verbindung zu Pokémon Go herstellen.

In unserem Guide zeigen wir euch anschließend, was ihr für verschiedene Vivillon-Muster in Pokémon Karmesin und Purpur tun müsst und welche Muster es gibt.

Inhalt:

Wie kriege ich die Vivillon-Muster?

Vivillon findet ihr in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur ausschließlich mit einem standardmäßigen Fantasiemuster. In den Spielen selbst könnt ihr die anderen Muster nicht bekommen.

Mit einem Update wurden aber diese Möglichkeiten zum Erhalt weiterer Muster hinzugefügt.

Eine Option ist, selbst eine Verbindung zu Pokémon Go einzurichten und in Pokémon Go erhaltene Postkarten (siehe Abschnitt 2 und 3) an Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur zu übertragen.

Als Alternative dazu bietet sich der Tausch mit anderen Spielerinnen und Spielern an. Haben die ein Vivillon mit anderem Muster, können sie es an euch schicken, damit ihr es in eurem Pokédex registrieren könnt.

Bedenkt aber, dass die Muster nicht permanent verfügbar sind. Habt ihr eine Postkarte übertragen, gilt das jeweilige Muster für sämtliche Vivillon, allerdings nur 24 Stunden (in Echtzeit) lang, anschließend kehrt Vivillon wieder zu seinem Fantasiemuster zurück.

Wie schicke ich Postkarten aus Pokémon Go?

Zuerst einmal müsst ihr dazu eine Verknüpfung zwischen Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur mit Pokémon Go herstellen.

Wie das funktioniert, zeigen wir euch auf dieser Seite: Pokémon Karmesin und Purpur: Mit Pokémon Go verknüpfen - So wird’s gemacht!

Habt ihr die Verknüpfung hergestellt, geht ihr wie folgt vor, um eine Postkarte zu übertragen:

Öffnet in Pokémon Go im Item-Bildschirm euer Postkartenbuch und wählt eine gewünschte Postkarte aus. Habt ihr die Postkarte angeklickt, könnt ihr rechts unten ein Menü öffnen und dort "An Nintendo Switch schicken" auswählen. Wichtig ist, dass eure Nintendo Switch die Postkarte aktiv empfangen muss. Ihr könnt sie also nicht in Pokémon Go verschicken und erst später abholen. Auf der Switch wählt ihr in Karmesin/Purpur die Geheimgeschenk-Funktion aus, geht zum Pokémon-Go-Bereich und wählt dort "Mit Pokémon Go verbinden" aus. Habt ihr alles richtig gemacht, sollte die Postkarte nun an Pokémon Karmesin und Purpur übertragen werden.

Wie ihr verschiedene Muster bekommt, lest ihr im nächsten Abschnitt.

Welche Vivillon-Muster gibt es?

Ihr wisst nun, wie ihr Postkarten zu Pokémon Karmesin und Purpur übertragen könnt, aber wie bekommt ihr verschiedene Muster?

In Pokémon Go sind die Muster verschiedenen Regionen zugeordnet. Eine Postkarte aus einer bestimmten Region, etwa dem Osten der USA, hat dementsprechend ein anderes Vivillon-Muster als eine Postkarte aus Deutschland.

Nachfolgend zeigen wir euch alle verfügbaren Vivillon-Muster und die jeweils zugehörigen Regionen, aus denen die Postkarte kommen muss:

Muster Regionen Archipel Karibik

Südafrika Kontinental Argentinien

Zentraleuropa – Deutschland, Polen, Dänemark

Zentralasien

Indien Prunk Japan Ziergarten Großbritannien

Irland

Neuseeland Dürre Westen der USA

Osteuropa Frost Grönland

Norden von Kanada

Nordeuropa – Norwegen, Finnland, Schweden Dschungel Kolumbien

Norden von Südamerika

Zentralafrika

Indonesien Aquamarin Chile

Griechenland

Osteuropa – Ungarn, Rumänien, Bulgarien

Spain Blumenmeer Zentraleuropa – Frankreich, Italien Innovation Osten der USA Monsun Südostasien Ozean Hawaii

Galapagosinseln

Madagaskar Schneefeld Alaska

Ostkanada

Westkanada

Südargentinien und Chile

Nordeuropa – Norwegen, Schweden, Finnland Flussdelta Nordafrika - Ägypten

Südafrika

Südliches Australien Sand Mittlerer Osten Savanne Brasilien

Nördliches Australien Sonne Mexiko

Madagaskar Flocke Island

Südliches Norwegen

Schweden

Nördliches Japan

