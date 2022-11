Pokémon Karmesin und Purpur: Besondere Handyhüllen für das Smart-Rotom finden

Ihr könnt euch in Pokémon Karmesin und Purpur mehrere besondere Handyhüllen für euer Smart-Rotom sichern, deren Look auf vorherigen Pokémon-Spielen basiert.

Aber wie kommt ihr an diese besonderen Handyhüllen in Pokémon Karmesin und Purpur? Wir zeigen euch im Guide, zu welchem NPC ihr dafür gehen müsst und was die Voraussetzungen sind, um die Hüllen zu bekommen!

Inhalt:

Wie kriege ich die besonderen Handyhüllen für das Smart-Rotom?

Diese besonderen Handyhüllen für das Smart-Rotom in Pokémon Karmesin und Purpur, von denen es insgesamt vier Stück gibt, sind exklusive Belohnungen für alle, die die vorherigen Pokémon-Titel gespielt haben.

Voraussetzung für den Erhalt dieser einzelnen Hüllen ist, dass ihr einen Spielstand von einem der vier Spiele habt, zu denen diese Hüllen gehören:

Es gibt vier besondere Handyhüllen zum Sammeln.

Um diese Hüllen zu erhalten, müsst ihr mit einer Frau sprechen, die ihr vor den Treppen des Hauptplatzes in Mesalona City finden könnt. Ihr benötigt ungefähr zwei Spielstunden, bis ihr an diesen Punkt kommt und die Belohnungen für euch verfügbar sind.

Sprecht die Frau einfach an und sie zeigt euch eine Auswahl der für euch verfügbaren Handyfüllen für das Smart-Rotom. Ihr müsst sie für jede verfügbare Hülle einmal ansprechen.

