Die Türkisgrüne Maske ist der erste Teil des DLCs Der Schatz von Zone Null für Pokémon Karmesin und Purpur.

Im Rahmen dieses ersten DLCs begebt ihr euch auf einen Schulausflug in die Kitakami-Region. Dort findet ihr sowohl neue Pokémon als auch bekannte Pokémon, die ursprünglich nicht in Karmesin und Purpur auftauchten. Weiterhin erfahrt ihr mehr über eine Gruppe von Pokémon namens Gefährten.

Nachfolgend findet ihr unsere Komplettlösung zu Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske, die euch dabei hilft, diesen ersten DLC abzuschließen.

Inhalt:

Wie schließe ich die Story von Die Türkisgrüne Maske ab?

Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr durch den DLC Die Türkisgrüne Maske für Pokémon Karmesin und Purpur kommt. Es gibt aber drei wichtige Dinge, die ihr dabei beachten solltet.

Zuerst einmal müsst ihr wissen, wo ihr den DLC starten könnt.

Zweitens solltet ihr bedenken, dass euer Fortschritt im Hauptspiel zumindest grob für die Level im DLC berücksichtigt wird. Wer die Hauptspiele abgeschlossen hat, kann mit Trainerkämpfen und Pokémon im Bereich von Level 50 bis 70 und darüber hinaus rechnen. Wer mit Karmesin oder Purpur gerade erst angefangen hat, kann eine Spanne von Level 10 bis 30 erwarten.

Wie es bei euch aussieht, findet ihr ganz einfach heraus, indem ihr in der Kitakami-Regionen einen Kampf mit einem wilden Pokémon startet und euch dessen Level anschaut. So vermeidet ihr es, in einen Trainerkampf zu gehen, für den ihr nicht bereit seid.

Davon abgesehen ist Die Türkisgrüne Maske linearer als die Kampagne von Karmesin und Purpur. Es gibt nur einen Ort, an dem ihr die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge absolvieren könnt.

Schauen wir uns also an, was es in Die Türkisgrüne Maske zu tun gibt. Natürlich sind hier Spoiler zu erwarten und die angegebenen Level orientieren sich an Spielern und Spielerinnen, die Karmesin und Purpur bereits abgeschlossen haben.

Trefft euch mit Brianna in der Eingangshalle der Akademie. Wenn ihr bereit seid, reist nach Kitakami.

Dort angekommen, lauft ihr den kurzen Weg bis nach Midoriya.

Kämpft gegen Hana:

Fiffyen (Level 60 / Unlicht)



Vulpix (Level 60 / Feuer)



Mortcha (Level 60 / Pflanze und Geist)

Geht zum Gemeindehaus.

Schaut euch dort um und geht schließlich schlafen.

Sprecht mit Hana und Jo.

Kämpft gegen Jo:

Wiesor (Level 59 / Normal)



Yanma (Level 60 / Käfer und Flug)

Findet die erste historische Infotafel am Gefährten-Platz:

Den Gefährten-Platz erreicht ihr, in dem ihr von Midoriya der Straße nach Westen folgt, den Hügel erklimmt und an einer Kreuzung den rechten Pfad nehmt.

Findet die zweite historische Infotafel beim Kitakami-Kulturzentrum:

Kehrt nach Midoriya zurück und folgt der Straße nach Osten. Geht über eine Brücke, bis ihr zum Kitakami-Kulturzentrum gelangt. Die Infotafel befindet sich in der Nähe des Gebäudes, geht dazu alle Treppen nach oben.

Besucht die Schreckenshöhle:

Geht die Stufen hinter dem Kulturzentrum nach oben und folgt dem Pfad zum Pfad, bis ihr zu einem Schild kommt. Geht hier rechts und folgt diesem Weg zur Schreckenshöhle.

Kämpft gegen Jo:

Wiesenior (Level 62 / Normal)



Yanma (Level 62 / Käfer und Flug)



Quaputzi (Level 66 / Wasser)

Geht hier nach rechts zur Schreckenshöhle.

Begebt euch zum Haus von Jo.

Das Haus befindet sich in der nördlichsten Ecke von Midoriya.

Holt euch eine Maske aus dem Schuppen im Garten.

Kämpft gegen Hana:

Morpeko (Level 62 / Elektro und Unlicht)



Folikon (Level 63 / Käfer und Pflanze)



Fatalitcha (Level 64 / Pflanze und Geist)



Magnayen (Level 63 / Unlicht)

Begebt euch zum Maskenfest im Kulturzentrum und schaut euch dort um.

Sprecht mit Jo beim Apfelstand.

Spielt eine Runde Oni-Austreibung.

Folgt dem merkwürdig aussehenden grünen Kind hinter dem Kulturzentrum.

Verfolgt das Kind den Hügel hinauf.

Sprecht mit Jo am Eingang zum Festgelände.

Geht nach draußen.

Besucht das Haus von Hana und sprecht mit ihrem Großvater.

Trefft euch mit Jo beim Shop in der Nähe des Gemeindehauses.

Findet die dritte und letzte historische Infotafel in der Paradiesebene.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, zur Paradiesebene und zur Infotafel zu gelangen. Ihr könnt von Midoriya nach Westen oder Osten reisen und den Berg umgehen. Oder ihr reist direkt über den Berg dorthin.

Kämpft gegen Jo:

Yanma (Level 64 / Käfer und Flug)



Quappo (Level 66 / Wasser und Kampf)



Wiesenior (Level 64 / Normal)



Sirapfel (Level 67 / Pflanze und Drache)

Kehrt zum Gemeindehaus zurück und geht schlafen.

Begebt euch zu Hanas Haus.

Reist zum Kristallsee an der Spitze des Berges, um dort ein Kristallfragment zu finden.

Folgt dem gleichen Pfad wie zur Schreckenshöhle, aber statt nach rechts geht ihr geradeaus. Folgt nun dem Weg um den Berg herum, bis ihr zu einem Pfad auf eurer Rechten gelangt.

Besiegt Milotic (Level 73 / Wasser) gemeinsam mit Hana.

Geht die Treppen hoch, um den Kristallsee zu erreichen.

Kehrt zum Haus von Hana zurück und sprecht wieder mit ihrem Großvater.

Sucht nach Jo am Gefährten-Platz.

Kämpft gegen Jo:

Yanmega (Level 68 / Käfer und Flug)



Quappo (Level 71 / Wasser und Kampf)



Skorgla (Level 66 / Boden und Flug)



Urgl (Level 65 / Flug und Wasser)



Sirapfel (Level 69 / Pflanze und Drache)

Begebt euch zum Kitakami-Kulturzentrum.

Reist wieder zur Schreckenshöhle.

Besiegt Benesaru (Level 70 / Gift und Psycho)

Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr Benesaru noch nicht fangen.

Kehrt nach Midoriya zurück.

Sammelt Informationen über die Gefährten:

Sprecht mit einem Jungen auf der rechten Seite des Gemeindehauses, um mehr über Beatori zu erfahren.



Ein Mann neben dem Metallschuppen nahe der Straße nach Westen außerhalb der Stadt verrät euch mehr über Benesaru.



Sprecht mit einer Frau hinter dem Gemeindehaus, um mehr über Boninu zu erfahren.

Sprecht mit diesen Personen, um die Fundorte der Gefährten in Erfahrung zu bringen.

Fundorte von Beatori, Boninu und Benesaru

Nun geht es darum, gemeinsam mit Hana die drei Gefährten zu finden und zu besiegen.

Die Kämpfe ähneln denen gegen die Herrscher-Pokémon in den Hauptspielen. Soll heißen: Ihr könnt die Gefährten währenddessen nicht fangen und kämpft gemeinsam mit Hana. Aber macht euch keine Sorgen, ihr könnt die Gefährten später noch fangen.

Ein Unterschied ist, dass ihr von Ogerpon einen Angriffsbonus erhaltet, wenn der Kampf eine bestimmte Zahl an Runden andauert. Ebenso hat Hana Zugriff auf ihr volles Team, das aus Level-70-Pokémon besteht.

Hier findet ihr die Gefährten:

Beatori (Gift und Fee) - In der Hornschlucht. Folgt dem Weg um den Berg herum, nachdem ihr dem Pfad zum Kristallsee gefolgt seid. Steigt die Leitern nach unten und folgt Beatori in die Höhle, in die es flüchtet. Dort müsst ihr euch auf die unterste Ebene begeben und durch den Eingang gehen, um das Pokémon zu finden.

Klettert die Leitern nach unten, folgt Beatori in die Höhle und verlasst sie über den untersten Tunnel.

Boninu (Gift und Kampf) - In der Paradiesebene in der nordwestlichen Ecke von Kitakami.

Benesaru (Gift und Psycho) - Beim Wisterienteich in der südwestlichen Ecke von Kitakami.

Nachdem ihr die Gefährten besiegt habt, ist es an der Zeit, Ogerpon zu helfen.

Kehrt nach Midoriya zurück.

Bringt Ogerpon in die Schreckenshöhle zurück.

Kämpft gegen Jo:

Tengulist (Level 71 / Pflanze und Unlicht)



Skorgro (Level 76 / Boden und Flug)



Quappo (Level 72 / Wasser und Kampf)



Yanmega (Level 72 / Käfer und Flug)



Voluminas (Level 71 / Gestein und Stahl)



Sirapfel (Level 72 / Pflanze und Drache)

Weitere Tipps zu Die Türkisgrüne Maske

Nachfolgend findet ihr weitere hilfreiche Inhalte zum DLC Die Türkisgrüne Maske für Pokémon Karmesin und Purpur:

Viel Spaß mit Die Türkisgrüne Maske!