Pokémon Karmesin und Purpur: Massenausbrüche von Piepi an diesem Wochenende.

Mögt ihr Piepi? Dann solltet ihr an diesem Wochenende in Pokémon Karmesin und Purpur die Augen aufhalten.

Nur an diesem Wochenende gibt es im Spiel nämlich massenhafte Ausbrüche von Piepi!

Wann ihr Piepi in Karmesin und Purpur fangen könnt

Normalerweise findet ihr in Paldea keine Piepi, aber während des Events am Wochenende finden dort Massenausbrüche statt.

Und das nicht nur in Paldea, sondern auch in der neuen Kitakami-Region aus dem ersten DLC.

Weitere Meldungen zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Das Piepi-Event in Pokémon Karmesin und Purpur beginnt am Samstag, den 30. September 2023, um 1 Uhr deutscher Zeit, und endet am Montag, den 1. Oktober 2023, um 0:59 Uhr.

Um sicherzustellen, dass ihr die Massenausbrüche mit Piepi seht, solltet ihr die neuesten Nachrichten im Poké-Portal herunterladen. Ruft dazu das Poké-Portal auf, geht auf Geheimgeschenk und wählt "Poké-Portal-Nachrichten überprüfen" aus. Dazu ist ein Switch-Online-Abo nicht erforderlich.

Außerdem muss das aktuellste Update installiert sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten