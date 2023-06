Manche Leute mögen Prince of Persia: The Lost Crown schon jetzt nicht.

Während der Eröffnungsshow zum Summer Game Fest hat Ubisoft Prince of Persia: The Lost Crown mit einem Trailer angekündigt.

Mehr davon gibt es am Montag während Ubisoft Forward zu sehen, außerdem liefert euch Alex seine Eindrücke dazu, denn er hat es bereits gespielt. Viele andere reagieren allerdings eher negativ auf die Ankündigung.

Negative Reaktionen

Wie VGC berichtet, fallen etwa die Reaktionen auf YouTube überwiegend negativ auf.

Auf verschiedenen Kanälen, auf denen der Trailer hochgeladen wurde, etwa auch auf dem PlayStation-Account, gibt es mehr Dislikes als Likes.

Auf Nintendos Kanal kommt das Spiel hingegen besser weg. Öffentlich werden die Dislikes zwar nicht angezeigt, aber es gibt Wege, um an diese Informationen zu gelangen. Laut VGC ist 72 Prozent des Feedbacks eher negativ.

Was sind die Gründe dafür? Einerseits könnte es sein, dass die Fans weiterhin auf das vor Jahren angekündigte Remake von Prince of Persia: The Sands of Time warten. Da es dort aber eine Art Reboot gab, dürfte es bis zur Veröffentlichung noch eine Weile dauern.

Andere wiederum kritisieren den Look des Spiels, der ihnen nicht gefällt, und auch die Rap-Musik im Trailer findet bei manchen nicht wirklich anklangt.

Was ist eure bisherige Meinung zum Spiel? Wie gesagt, am Montag liefern wird euch mehr Eindrücke und ihr seht bei Ubisoft mehr davon.