Reddit kürt das beliebteste Gaming-Thema des Jahres - Überraschung, es ist Elden Ring

Elden Ring hat nicht nur den Game Award für das beste Spiel des Jahres abgesahnt, nein, es ist auch auf Reddit das beliebteste Gaming-Thema gewesen.

Elden Ring gewinnt schon wieder einen ersten Platz

Der Subreddit r/eldenring wurde von allen Gaming-Subreddits im Jahr 2022 am häufigsten aufgerufen. Sogar abseits vom Gaming belegte Elden Ring den achten Platz von allen Subreddits überhaupt.

Letztes Jahr interagierten die Spieler am häufigsten im Subreddit von Genshin Impact. Dieses Jahr schaffte es r/genshin_impact immerhin noch auf Platz 5 im Gaming-Bereich.

Auch Lost Ark ist ein großer Gewinner in diesem Jahr. Der Subreddit r/lostarkgame stiegt auf Platz 4 der am häufigsten aufgerufenen Subreddits in der Gaming-Kategorie.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Gaming wird, wie sich bereits in den Vorjahren abzeichnete, immer beliebter. Auf Reddit tummelten sich 30,9 Millionen Abonnenten im r/gaming-Subreddit. Damit belegt das Thema weltweit Platz 4 aller Kategorien auf der Plattform.

In Deutschland ist das beliebteste Gaming-Thema übrigens League of Legends. Es belegt den 8. Platz aller Themen auf Reddit.

Mehr Zahlen auch abseits des Zockens findet ihr im Blogbeitrag von Reddit.