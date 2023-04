Resident Evil 4 Remake ist auf PS5 und Xbox jetzt bedeutend besser!

Das Resident Evil 4 Remake hatte zum Start eine Reihe von Schwierigkeiten, darunter Probleme mit der Bildqualität, einer instabilen Performance, hässlichen Screen-Space-Reflexionen und dem Input-Lag bei Controllern. Im Kern war das Spiel war definitiv ein erfolgreiches, attraktives Projekt, aber es fehlte an einer letzten Portion Feinschliff. Das kürzlich veröffentlichte Update 1.004 fügte nun den Mercenaries-Modus hinzu und behebt viele dieser Probleme - hier ist der aktuelle Stand der Dinge.

Das bekannteste Problem der Launch-Version war die Bildqualität, alle Konsolenversionen litten unter einem verrauschten Aussehen und die PS5 hatte anscheinend mit zusätzlichen Rekonstruktionsproblemen zu kämpfen. Der neue Patch bringt in diesem Bereich Veränderungen, aber die endgültigen Ergebnisse sind vielleicht bestenfalls durchwachsen.

Auf der positiven Seite wurden die PS5-spezifischen Probleme bis zu einem gewissen Grad gelöst, trotz einiger Artefakte sieht alles schärfer aus. Aber merkwürdigerweise sind die Versionen für Xbox Series X/S jetzt schlechter als ihre Launch-Pendants. Sie sehen schärfer aus, haben aber dafür wesentlich mehr Treppeneffekte. Alle Auflösungen sind dieselben wie zum Launch, mit einer Aufteilung von 1080p/1440p auf Series S (Performance- vs. Qualitätsmodus), einer Aufteilung von 1800p/2160p auf der Series X und einer Aufteilung von 1944p/2160p auf der PS5, sodass alles auf Unterschiede in der Bildbehandlung zwischen Patch 1.002 und 1.004 zurückzuführen ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Capcom sollte vielleicht seine Herangehensweise hier überdenken. RE Village hatte auf Konsolen ein saubereres Bild als das RE4-Remake und eine Welt, die voller Blattwerk war. Vielleicht wäre ein Wechsel zu einer weniger aggressiven Checkerboarding-Lösung oder einem nativen Auflösungsansatz mit einer geringeren Pixelanzahl für diesen Titel geeigneter. Ich würde ein weicheres, aber temporal stabileres Endergebnis bevorzugen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass RE4 tendenziell eher dunkel und kontrastarm ist.

Eine abschließende Anmerkung: "Lens Distortion" und "Lens Distortion with Chromatic Aberration" werden auf der PS5 jetzt korrekt dargestellt, ohne den verschmierten Low-Res-Look, den sie zuvor hatten. Ich würde immer noch empfehlen, diese Optionen auszuschalten, aber zumindest hat es keinen verheerenden Einfluss mehr auf die Bildqualität, wenn man bei den Standardeinstellungen bleibt.

Lens Distortion und Chromatic Aberration scheinen auf der PS5 nun korrekt zu funktioniert, wenngleich ich sie nicht wirklich empfehlen würde.

Ein weiteres großes Problem zum Launch waren die Reflexionen, genauer gesagt gab es niedrig aufgelöste RT-Reflexionen und eine sehr schlechte Implementierung von Screen-Space-Reflexionen - Probleme, die von früheren RE-Engine-Spielen übernommen wurden. Nach dem neuesten Patch haben sowohl die PS5 als auch die Series X überhaupt keine Screen-Space-Spiegelungen mehr. Je nach Situation und den gewählten Einstellungen hat Capcom sie durch Cubemaps oder RT-Reflexionen ersetzt. In gewisser Art ist dies ein Downgrade der Einstellungen, aber es ist definitiv eine Verbesserung für meine Augen - und etwas, das wir in unserer Launch-Analyse empfohlen haben.

Auf der Series S wurden Screen-Space-Reflexionen anscheinend größtenteils entfernt, aber bei einem erneuten Ladevorgang erschienen sie aus irgendeinem Grund im Performancemodus wieder. Auch angesichts dessen ist es schwer zu sagen, ob das eine beabsichtigte Änderung oder eine unerwünschte Nebenwirkung von Änderungen an anderer Stelle ist, aber ich hoffe, dass die Screen-Space-Reflexionen für immer verschwunden sind. Eine weniger artefaktanfällige, besser funktionierende Implementierung von Screen-Space-Reflexionen wäre natürlich ideal, aber ich befürchte, dass wir dort keine Verbesserungen sehen werden.

Abgesehen von den grafischen Problemen war der Launch-Code von RE4 auch nicht besonders leistungsfähig. Die meisten Kombinationen der Modi liefen ohne Framerate-Begrenzung, wobei die PS5 und die Series X in ihren niedrigsten Konfigurationen häufiger 60 fps erreichten, während die Series S einheitlich schlechter lief als beide Premium-Geräte.

Auf YouTube ansehen Der Zustand des Spiels zum Launch – in Sachen Performance nicht die beste Form.

Im Hinblick darauf gab es einige erhebliche Verbesserungen, wobei die Series X jetzt einen Vorteil von fünf bis zehn fps gegenüber dem Launch-Code hat, was bedeutet, dass sie im Standard-Performancemodus konstant mit 60 fps läuft. Der Auflösungsmodus spielt sich ziemlich ähnlich wie der Performancemodus zum Start, wobei er sich bei den meisten Spielabläufen bei oder in der Nähe von 60 fps einpendelt und bei aktivierten grafischen Optionen mehr variable Frameraten liefern kann, im schlimmsten Fall geht es runter auf bis zu 40 fps, abhängig von der Komplexität der Szene.

Die Series S läuft auch wesentlich besser als in der ersten Version und erreicht stabile 60 fps im Performancemodus, abgesehen von einigen spezifischen Szenen wie der regnerischen Sequenz zu Beginn von Kapitel 5. Der Auflösungsmodus fällt in den mittleren 30er-Bereich und hat eine ziemlich unangenehme Reaktionszeit, was aber angesichts der RT-Reflexionen vielleicht verständlich ist.

Die Ergebnisse auf der PS5 sind etwas weniger klar. Der Performancemodus ist hier gerade noch mit 60 fps stabil, ohne echte Probleme, aber das entspricht dem, was ich beim Launch-Patch beobachtet habe. Der Auflösungsmodus hängt immer noch bei starker Beanspruchung im niedrigen bis mittleren 50er-Bereich und die "All-dressed"-Option bewegt sich im mittleren 40er-Bereich. Es ist sicherlich möglich, dass die PS5 hier eine Performancesteigerung aufweist, aber wenn, dann ist es eine geringere Verbesserung als bei den Xbox-Konsolen.

Die Bildraten auf der Series X haben sich deutlich verbessert, Patch 1.004 sorgt stellenweise für bis zu zehn fps mehr. Auch auf der Series S gibt es Verbesserungen, während sich die PS5 in Sachen Performance auf einem ähnlichen Niveau wie der Launch-Code bewegt.

Auf den Xbox-Konsolen sind zudem endlich die Totzone-Probleme behoben worden. Zum Launch mussten die Spieler den Stick ungefähr 40 Prozent durch seinen Bewegungsbereich drücken, um eine Reaktion auf dem Bildschirm zu erhalten. Mit dem neuesten Patch fühlt sich das Spiel viel reaktionsschneller an und ähnelt ähnlichen Spielen wie RE2 und Dead Space.

Über seine Korrekturen hinaus fügt der Patch auch den kostenloses Mercenaries-Modus hinzu, der im Wesentlichen Bereiche aus der Kampagne übernimmt, sie mit herausfordernden Feinden füllt und ein Zeitlimit für das Geschehen setzt. Das Töten von Feinden und das Aufnehmen von Power-Ups verlängern das Zeitlimit, sodass der Modus darauf ausgerichtet ist, möglichst viele Feinde so schnell es geht zu besiegen und sich auf der Karte zu bewegen, um die Zeit zu verlängern. Die beschleunigten Mechaniken von RE4 eignen sich recht gut für diesen Modus und ich habe meine Zeit damit genossen, obwohl der Inhalt auf drei kleinen Karten beschränkt ist. Die A- und S-Ränge sind jedoch ziemlich einfach zu erreichen, also erwarten euch hier nicht viele Herausforderungen.

Die Performance in The Mercenaries entspricht im Grunde genommen den intensiveren Kampfgebieten im Hauptspiel, daher empfehle ich, hier die Performance-fokussierten Optionen zu wählen. Die Standard-Performancemodi laufen auf allen drei Konsolen solide mit ziemlich konstanten 60 fps. Seltsamerweise scheint die Option für Haarsträhnen hier vollständig deaktiviert zu sein, sodass sie in The Mercenaries überhaupt nicht aktiviert werden kann.

Auf YouTube ansehen Hier ist John Linnemans DF-Tech-Review vom Launch, das sich auf die PS5-Version konzentriert.

Alles in allem ist RE4 jetzt in einer deutlich besseren Verfassung als zum Launch, aber es gibt noch viele Bereiche, die Aufmerksamkeit benötigen. Das auf Strähnen basierende Haar sieht immer noch seltsam schlechter aus als das standardmäßige Haar. RT ist ziemlich begrenzt und niedrig aufgelöst, während es auf den Premium-Konsolen eine überwältigende Auswahl an visuellen Optionen gibt.

Performanceverbesserungen für qualitätsbasierte Modi wären wünschenswert und die Möglichkeit, es auf 30 fps zu begrenzen, wäre ebenfalls willkommen. Und obwohl Capcom die Bildqualität auf allen Konsolen etwas verändert hat - was auf der PS5 eine echte Verbesserung darstellt -, hat das Endresultat immer noch Probleme. Ich denke, ein weicherer und stabilerer Look würde dem Spiel besser zu Gesicht stehen. Vielleicht würde es helfen, sich vom Checkerboard-Ansatz zu entfernen und in Richtung einer robusteren temporären Super-Sampling-Anti-Aliasing-Option zu bewegen, die bessere Ergebnisse liefern könnte.

Mit anderen Worten: Das Spiel wurde im Vergleich zur Launch-Version verbessert, und die wichtigsten Probleme von Resident Evil 4 Remake wurden zumindest teilweise behoben. Hoffen wir, dass zukünftige Patches weiteren Feinschliff für ein Spiel liefern, das in anderen Punkten eines der besten Retro-Remakes der letzten Zeit ist.

Im englischen Original von Oliver Mackenzie, Freier Redakteur, Eurogamer.net