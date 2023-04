Resident Evil 4 Remake - Alle 24 Schätze der Insel (Kapitel 13 + 14, Kai, Sezierstation, Abfallbeseitigung)

Die Insel von Resident Evil 4 Remake ist etwas kürzer als die anderen beiden großen Abschnitte. Deshalb gibt es auf der Insel auch nur 24 Schätze. Wenn ihr die habt, dann habt ihr alle 104 Schätze von Resident Evil 4 Remake gefunden. Wie bei den beiden anderen Herausforderungen auch: Um "Plünderer" zu schaffen, müsst ihr alle Schätze der Insel in einem Durchgang finden.

Wenn ihr dann alles habt, reichen eure 104 Schätze für fast alle Waffenausbauten, von denen ihr schon die ganze Zeit träumt oder sogar den unendlichen Raketenwerfer. Und mit dem macht Resident Evil 4 Remake gleich noch mal so viel Spaß.

Inhalt alle 24 Schätze auf der Insel von Resident Evil 4 Remake

Schätze auf der Insel - Kapitel 13 (Kai, Überwachung, Sezierstation)

Schätze auf der Insel - Kapitel 14 (Frachtbereich, Abfallbeseitigung)

Schätze auf der Insel - Kapitel 15 (Ruinen an den Klippen, Testexemplare)

Schätze auf der Insel - Kapitel 16 (Luis Labor, Heiligtum)



Alle Schätze Kapitel 13 - Resident Evil 4

Schatz 81 - Perlenarmreif: Nachdem ihr den ersten Schwung an Gegnern am Kai besiegt habt, schaltet noch keine Geschütze um. Geht durch das erste Haus nach Westen durch und schaut um die Ecke einer Barriere, wo direkt vor der roten Wand des Geschützes eine Schatztruhe steht. Darin findet ihr einen Perlenarmreif.

Schatz 81 - Perlenarmreif

Schatz 82 - Goldluchs: Wenn ihr zum oberen Teil des Kai kommt, geht in dem ersten Haus, in dem ihr die Wachen von hinten überraschen könnt, nach rechts tiefer in den Stollen. Ihr findet ein rotes Fass. Schießt drauf und das Geröll ist beseitigt. Dahinter findet ihr eine Schatzkiste mit einem Goldluchs.

Schatz 82 - Goldluchs

Schatz 83 – Elegante Krone: Wenn ihr vom Kai zum Bereich mit den Containern und dem Raketenwerfer in der kleinen Gruppe von Soldaten kommt, geht zu ihnen nach unten. Neben dem Laster steht eine Schatzkiste und in ihr liegt eine elegante Krone.

Schatz 83 – Elegante Krone

Schatz 84 - Seidenkristall: Sobald ihr in den Überwachungs-Bereich mit der Schreibmaschine kommt, wo ihr am anderen Ende die Tür mit dem roten Kreuz seht, schaut an der rechten Wand zu dem silbernen Koffer. In ihm liegt ein Seidenkristall.

Schatz 84 - Seidenkristall

Schatz 85 - Seidenkristall: Am Ende des Versorgungsbereichs, nachdem euch der brennende Typ im Kühlschrank überrascht hat, dreht euch um 180 Grad und rechts seht ihr einen kleinen Seitenraum mit einem silbernen Koffer. Der enthält einen Seidenkristall.

Schatz 85 - Seidenkristall

Schatz 86 – Roter Beryll: Wenn ihr in dem Bereich der Sezierstation geht, schaltet den Strom um. Dann geht in ein längliches kleines Büro im Nord-Westen der Sezierstation. Hier findet ihr nicht nur ein Erste Hilfe Spray, sondern am Ende auch hinter Glas am Ende einen roten Beryll.

Schatz 86 – Roter Beryll

Schatz 87 - Goldbarren: Nachdem ihr die Schlüsselkarte habt, geht in den Raum gegenüber, aus dem der erste Regenerator kam. Im Glaskasten hinten links findet ihr einen Goldbarren.

Schatz 87 - Goldbarren

Schatz 88 - LE5 Gewehr, Goldplättchen: Im Gefrierhaus müsst ihr rechst das Monitor-Puzzle im Gefrierraum lösen, dann findet ihr in dem kleinen Seitenraum beim ersten Mal das LE5 Gewehr. Bei den weiteren Durchgängen ist es dann ein Goldplättchen.

Schatz 88 - LE5 Gewehr, Goldplättchen

Schatz 89 - Goldplättchen: In der Inkubationsstation, wo die vier Regeneratoren in den Tanks schlafen, geht in das Büro im Norden. Hier habt ihr links einen Koffer. Beim ersten Mal findet ihr hier das biosensorische Fernrohr, bei allen weiteren Durchgängen ein Goldplättchen.

Schatz 89 - Goldplättchen

Alle Schätze Kapitel 14 - Resident Evil 4

Schatz 90 - Rohkristall: Nach der Szene am Anfang des Kapitels, in Ashleys Zelle, schaut rechts in die Ecke, wo ein Rohkristall herumliegt.

Schatz 90 - Rohkristall

Schatz 91 – Alexandrit: Wenn ihr am Händler vorbei nach draußen auf den Hof kommt, lauft die Treppe hoch und dreht euch dann um. Schaut an dem hohen Gebäude hoch und weit oben seht ihr eine silberne Glocke. In ihr ist ein Alexandrit.

Schatz 91 – Alexandrit

Schatz 92 - Goldarmreif: Nachdem ihr euch in das Frachtdepot nach unten habt fallen lassen, geht zu dem Müllcontainer gleich um die Ecke. In ihm liegt ein Goldarmreif.

Schatz 92 - Goldarmreif

Schatz 93 - Seidenkristall: Nachdem ihr vom Frachtbereich unten in Trakt 2 kommt, lauft unten den Gang durch, wo die Soldaten sind und schaut am Ende nach oben. Vor dem Fenster an der Decke hängt eine silberne Glocke mit einem Seidenkristall.

Schatz 93 - Seidenkristall

Schatz 94 - Smaragd: Wenn ihr euch bei dem großen Rohr in den Abwasserkanal habt fallen lassen, duckt euch darunter durch und geht nach hinten links in die Süd-West-Ecke, wo ein Smaragd liegt.

Schatz 94 - Smaragd

Schatz 95 – Kunstvolle Halskette: Nachdem Ashley in der Abfallbeseitigung die Brücke angehoben hat, geht drüber und nach links, wo ihr in einen Raum mit einem Tresen kommt. Auf dem liegt ein silberner Koffer und in ihm eine kunstvolle Halskette.

Schatz 95 – Kunstvolle Halsketted

Schatz 96 - Rohkristall: Wenn ihr das Bernstein-Lagerhaus erreicht habt, schaut in die Nord-Ost-Ecke hinter die Regale, wo ihr einen Rohkristall findet.

Schatz 96 - Rohkristall

Schatz 97 - Goldplättchen: Nach dem Bernsteinlager kommt gleiche ein Zelt, vor dem ein paar Soldaten ein Lagerfeuer haben. In diesem Zelt steht eine Schatzkiste mit einem Goldplättchen.

Schatz 97 - Goldplättchen

