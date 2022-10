Scorn, Akt 1: Lösung für das Ei-Rätsel - einmal friedlich, einmal unbarmherzig

Scorn ist kein besonders schwieriges Spiel, aber schon beim ersten Rätsel in Akt 1 bekommen die grauen Zellen etwas zu tun. Denn weder die Lösungswege noch die eigentlichen Aufgaben werden in Scorn genau beschrieben. So findet man zwar schnell heraus, dass man im ersten großen Raum den Greifarm im oberen Stockwerk bewegen und ein Ei in die Ablage transportieren kann. Das geht anschließend allerdings kaputt und es bleibt die Frage, wie man das richtige Ei sicher über das Schienensystem an den Ausgang transportiert.

Wie ihr das macht und wie ihr anschließend auch die Tür öffnet, um ins nächste Areal zu gelangen, beschreiben wir in den folgenden Schritten. Und weil ihr dabei die Wahl habt, ob ihr ein anderes Wesen tötet oder es am Leben lasst, zeigen wir euch beide Lösungswege auf.

Scorn - Gameplay Walkthrough (feat. Doug Bradley).

Wie man das Ei aus dem Verschiebepuzzle erhält

Zunächst einmal müsst ihr das Rätsel überhaupt finden. Biegt dafür vor der großen Tür rechts ab, um in den Nebenraum mit dem tiefen Stuhl und der darüber angebrachten Schaufel zu gelangen. Wie in den Bildern markiert, findet ihr dort den Fahrstuhl, der euch eine Etage nach oben transportiert.

Der Aufzug bringt euch zum Rätsel mit dem Ei.

Folgt oben dem Gang geradeaus über die Kreuzung hinweg, und ihr kommt am Puzzle an. Benutzt die Konsole an der rechten Seite, um den Greifarm zu bewegen. Die Konsole in der Mitte wird das Ei später aus der Ablage in das untere Stockwerk transportieren.

Bevor das eigentliche Rätsel startet, müsst ihr aber erst das einzelne leuchtende Ei in der Ablage, dem leuchtenden Feld ganz oben links, platzieren. Nur leuchtende Eier finden dort Platz. Und nur mit dem einzelnen gelangt ihr zunächst dorthin, um Platz für das folgende Verschieben zu machen. Benutzt die Konsole in der Mitte, um das Ei abzutransportieren, nachdem ihr es in die Ablage oben links gelegt habt.

Um ein Ei auf den Schienen zu bewegen, müsst ihr den Kran über ein Ei bewegen und den Knopf beziehungsweise die Taste zum „Benutzen“ gedrückt halten. Haltet „Benutzen“ so lange gedrückt, bis sich das Ei an der gewünschten Position befindet und lasst dann los.

So ungefähr sollte die Konstellation zu Beginn aussehen. Achtet immer auf die Eier, die zusammenhängen, denn die lassen sich nicht problemlos umherschieben.

Weil einige Eier zusammenhängen, ist das Bewegen natürlich nicht ganz einfach und ihr müsst erst den Weg freiräumen, um das zweite leuchtende Ei, an dem ein weiteres dunkles Ei hängt, in die Ablage zu bewegen. Es ist hier leider nicht möglich, den genauen Lösungsweg zu beschreiben – spätestens, wenn ihr bereits einige Eier verschoben habt, ist eure Konstellation ohnehin eine ganz eigene.

Das in etwa könnte ein Zwischenschritt sein.

Auf jeden Fall müsst ihr alle Eier außer dem leuchtenden und dem daran hängenden auf die rechte Seite des Schienensystems transportieren, damit das leuchtende den Ausgang erreichen kann. Wahrscheinlich müsst ihr dieses dabei ebenfalls ein wenig hin und her schieben, bevor es sein endgültiges Ziel erreichen kann. Kuz vor Schluss sollte die Anordnung der Eier in etwa so aussehen:

Denkt dran, dass ihr anschließend die mittlere Konsole benutzten müsst, um das benötigte Ei von der Ablage nach unten zu transportieren. Das Ei hängt nun einige Meter über dem Boden der unteren Etage. Fahrt deshalb mit dem Fahrstuhl wieder nach unten und benutzt die Maschine unter dem Ei, um es in den Wagen zu setzen, der auf den im Kreis führenden Schienen steht. Dafür müsst ihr die Maschine einmal nach oben fahren, „Benutzen“ drücken, sie wieder nach unten fahren, dort erneut „Benutzen“ und anschließend verlassen.

Wie ihr seht, befindet sich ein Lebewesen in dem Ei und egal, wie ihr es dort herausholt: Ihr müsst das Ei zunächst aufbrechen. Schiebt den Wagen dafür unter die nächste Maschine und benutzt sie.

Was man mit dem Ei tun muss, um friedlich die Tür zu öffnen

Jetzt müsst ihr die Weichen der im Kreis führenden Schienen so einstellen, dass der Wagen aus dem großen Raum heraus fährt. Lauft dafür den kreisrunden Aufgang in der Mitte nach oben und benutzt die Konsole. Aus der Vogelperspektive sehr ihr jetzt, dass der Wagen sowie mehrere Weichen weiß markiert sind.

Die markierte Schiene muss anders als hier zu sehen weiter im Kreis führen, die darüber dafür aus dem Raum heraus.

Die dritte der Weichen (keine der vorherigen!) muss dort so gestellt sein, dass die Schienen aus dem Raum heraus führen, sobald ihr die Maschine wieder verlasst und den Wagen weiterschiebt. Tut das und ihr gelangt in einen Raum mit einem Stuhl, einer großen Konsole in der Mitte und einer kleinen rechts daneben.

Stellt den Wagen auf dem linken Feld ab und benutzt die mittlere Konsole, um das Ei in den Stuhl zu transportieren. Aktiviert dann die rechte Konsole, geht anschließend zu dem Wesen und helft ihm mit einem weiteren Tatendruck aus den Resten des Eis heraus.

Nachdem es sich endlich aufgerappelt hat, wird es euch folgen. Führt es durch den rechten der zwei im folgenden Bild erkennbaren Gänge, bis es zu Boden fällt. Hebt es auf, sodass es einen der Schlüssel verpasst bekommt, mit denen man die Konsolen bedienen kann.

In den rechten Gang müsst ihr das Wesen führen.

Geht den Gang anschließend weiter, biegt rechts ab und ihr befindet euch vor der großen Tür.

Wartet hier, bis das Wesen erneut hinfällt.

Das Wesen wird dort wieder zusammenbrechen. Hebt es erneut auf und führt seinen Arm in die Konsole ein. Daraufhin könnt ihr die andere Konsole rechts daneben benutzen, woraufhin sich die Tür öffnet. Ihr könnt jetzt nichts weiter tun als den Raum zu verlassen. Das Wesen bleibt dort zurück.

Zu dieser Konsole müsst ihr euren Helfer führen.

Wie man die Tür auf dem unbarmherzigen Weg öffnet

Ist euch das Wohlergehen des im Ei befindlichen Wesens egal, müsst ihr den Wagen in einen anderen Raum schieben. Auch dafür müsst ihr die Weichen der im Kreis führenden Schienen so einstellen, dass der Wagen aus dem großen Raum heraus fährt. Lauft dafür den kreisrunden Aufgang in der Mitte nach oben und benutzt die Konsole. Aus der Vogelperspektive sehr ihr jetzt, dass der Wagen sowie mehrere Weichen weiß markiert sind.

Für diesen Lösungsweg muss die markierte Schiene wie im Bild zu sehen eingestellt sein.

Die zweite der Weichen muss dort so gestellt sein, dass die Schienen aus dem Raum heraus führen, sobald ihr die Maschine wieder verlasst und den Wagen weiterschiebt. Tut das und ihr gelangt einmal mehr in den Raum mit der Schaufel über dem Stuhl.

Aktivert man die Schaufel über diesem Stuhl, wird das Wesen seinen Arm verlieren.

Stellt den Wagen ab und benutzt die rechte Konsole, um das Ei in den Stuhl zu transportieren. Aktiviert dann die kleinere Konsole, um das Wesen aus dem Ei zu schälen. Es verliert dabei seinen Arm. Hebt den Arm auf und verlasst den Raum durch den linken Ausgang.

Geht gerade an dem großen Tor vorbei, durch den Eingang gegenüber und biegt in den ersten Gang links ab. Benutzt dort das Gerät auf der linken Seite, um dem Arm einen Schlüssel zu verpassen. Lauft dann zurück zur großen Tür und benutzt als erstes die linke der zwei Konsolen. Benutzt anschließend die rechte, um die Tür zu öffnen. Jetzt könnt ihr das Areal verlassen.

Mehr Lösungen zu Scorn findet ihr unter den folgenden Links:

Scorn, Akt 2: Die Lösung zu dem großen Schlüssel

Scorn, Akt 3: Lösung zum Anschalten der gelben Lichter