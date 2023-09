Seagates Starfield Game Drive Hub im Test - Das schönste Archiv in diesem Universum

Ein sehr schicker Look und viel Platz, um Games auszulagern. Wenn euer externes Archiv hübsch sein soll, dann ist das Game Hub eine echte Option.

Manche Dinge will man nur haben, weil sie schön sind. Das gilt für Superreiche, die sich mit Kunst die Hütte vollstellen und auch für Nerds im Kleinen, die dann eben statt zu einer schnöden Standard-Extern-Platte zur teureren Seagate Starfield Edition greifen. Definitiv ein Produkt, das seine Arbeit jetzt nicht besser verrichtet, als es die Seagate Xbox Game Drive Hub 8 TB ohne den intergalaktischen Anstrich auch tut. Aber das ich eben nicht hinter der Konsole verstecken würde, sondern davorstelle. Für ein Weilchen zumindest, bis man sich sattgesehen hat.

Das kann ein wenig dauern, zumindest bei mir. In der aktuellen Zeitfresser-Rangfolge von Diablo, Baldur’s Gate 3 und dem frisch aufgewerteten Cyberpunk muss sich Starfield bei mir zwar hinten anstellen, aber der gradlinig-stylishe Space-Apple-Look, der trifft genau meinen Geschmack. Klare Linien, Minimalismus, schöne Formen, Starfield orientiert sich sehr an dem slicken Design einer retro-futuristischen NASA. Reaktionär und revolutionär in einem hübschen Design-Gesamtpaket. Mag ich. Ich würde sogar die Uhr der Collector’s Edition tragen, wenn ich noch Uhren tragen würde und, falls ich wieder damit anfangen sollte, nicht ein halbes Dutzend über die Jahrzehnte angesammelte Tissots zuerst trösten müsste.

Design ist Geschmacksfrage und ich mag das Design des Starfield Xbox Game Hub

So aber beschränke ich meine Liebe zum Starfield-Design auf die neue Box neben der Xbox, die mich mit ihrem RGB-Leuchten erfreut. Wobei das natürlich nicht unbedingt eine Xbox sein muss. Sicher, es steht Xbox drauf, ist sogar eingraviert, aber das Game Drive Hub funktioniert an allem, was Daten über einen regulären USB-Anschluss austauschen kann. Hinten muss der Strom stecken, ohne externes Netzteil geht es nicht, daneben ist ein erweiterter Micro-USB-Anschluss – Micro-B nennt der sich – der dann in das Endgerät geht. USB 3.2 Gen 1 wird unterstützt, das bedeutet, dass das Game Drive Hub beim Datendurchsatz nicht mit den Storage Expansion Cards für die Xbox vergleichbar ist. Diese kosten aber auch ein klein wenig mehr. Während dort 2 TB ungefähr 300 Euro kosten, bekommt man mit der Game-Hub-Lösung 8 TB für 260, beziehungsweise 300 Euro, wenn es Starfield-hübsch werden soll.

Mehr Datendurchsatz braucht es aber auch nicht, denn in dem Game Drive Hub steckt ohnehin keine SSD-Platte, sondern eine reguläre Barracuda mit etwa 200 MB/S für Lesen und Schreiben. Klingt jetzt nicht nach den Super-Speeds der internen Lösungen in modernen Konsolen und ist es auch nicht. Ihr könnt deshalb auch keine Xbox-X/S-Spiele direkt vom Game Drive Hub starten. Alte One- und 360-Games schon, das geht und dann laufen die auch wie sonst. Jedenfalls konnte ich keinen spürbaren Unterschied bei Ladezeiten im Vergleich zu früher feststellen. Nur einen zu jetzt, denn intern gestartet haben One-Spiele auf einer X oftmals gefühlt keine Ladenzeiten mehr.

Externes Netzteil ist Pflicht, der Micro-B USB kann die übersichtliche Geschwindigkeit der Barracuda-Platte im Inneren gut handhaben.

Insoweit würde ich auch mit diesen Spielen tun, was ich mit den X/S-Spielen tue: Sie verschieben. Ich habe zwar eine solide 250Mbit-Leitung in meiner Homebase und im Außenposten immer noch 100, aber zig Gigabytes herunterladen dauert immer noch weit länger. Insoweit ist der große, hübsch anzuschauende Speicherplatz natürlich nett. Zumal ich ein paar Spiele habe, die auf der „muss ich definitiv demnächst mal spielen“-Liste habe, die ich aber immer runterlösche, um Platz für aktuelle Test-Dinge zu haben.

Was etwas nervig ist, ist natürlich der externe Stromanschluss für die altmodische Barracuda. Kleinere 2,5 Zoll Lösungen wie Seagates Game Drive ohne Hub werden zwar meist nicht so groß, aber 4 oder 5 TB sind auch nicht wenig und die machen auch (fast) keine Geräusche. Denn auch wenn es beim Spielen nicht stören sollte, man hört eine handelsübliche Festplatte eben doch noch und die Lüftungsschlitze sind auch nicht ohne Grund da. Ab einem Meter Distanz wird es schwierig, sie zu vernehmen und mit Spielesound ohnehin, aber es ist zu beachten.

Unten rot: Das Design ist ein echtes Gesamtkonzept.

Was ist also der Vorteil des Game Drive mit Hub und wieso eigentlich Hub? Vorn habt ihr noch einen USB-C und USB-A Ausgang. Dieser kann natürlich Dinge wie Controller oder Handys laden und ist auch sonst Daten-tauglich. Das gilt für ein Gamepad, das ihr statt an die Xbox dann an den Hub anschließen könnt, wie auch ein Handy, wenn Hub am Computer hängt. Habe ich ausprobiert, Daten werden durch den Hub geschleift. Als externen Datenspeicher hat das Handy den Hub aber nicht erkannt, die Verbindung scheint direkt durchzugehen. Trotzdem nett als etwas exotisches Feature.

Gut ist auf jeden Fall, dass die Game Drive Hub auch nur dann anspringt, wenn auch die Xbox oder welches Endgerät auch immer läuft. Dazu geht das Game Hub zügig in den Standby, wohl wissend, dass es nicht so oft gebraucht wird. Das heißt, dass euch das RGB-Leuchten nur selten anstrahlt und weniger Strom verbraucht wird. Am PC betrieben bedeutet es aber auch, dass es ein paar Sekunden dauert, bis die erste Datei kopiert ist. Ist nicht ungewöhnlich, dauert hier nicht länger als bei ähnlichen Lösungen und fällt auf der Xbox bei den großen Datenmengen eines Spiels, die am Stück kopiert werden, auch nicht weiter auf. Aber bei Arbeiten, wo ich nur alle 20 Minuten mal was speichere, war es schon nicht so richtig modern. Damit ist das Game Drive Hub wirklich in erster Linie ein Archiv und kein aktiver Dauerläufer.

Starfield Game Drive Alternativen: Links 5 TB, rechts 2 TB, dann auch etwas leiser und kleiner, vor allem ohne externes Netzteil.

Im Preis inbegriffen ist ein 3-jähriger Rescue Service. Im Falle von "Unfällen, Naturkatastrophen oder technischen Defekten" könnt ihr das Gerät zu Seagate schicken und man wird versuchen, die Daten zu retten. Das ist jetzt bei der Verwendung als reines Xbox-Spieldatenlager nicht so spannend, denn solange die Platte nicht defekt ist, ist es sicher einfacher, alles wieder herunterzuladen. Aber bei der Nutzung als sonstiger Datenspeicher kann das schon was wert sein. Wie gesagt, so wie ich die AGB dazu interpretiere, ist alles abgedeckt, was keine grobe Fahrlässigkeit ist - nein, Kaffee wird nicht auf Festplatten abgestellt. Dann wiederum bin ich ein vorsichtiger Mensch und würde ohnehin nichts wirklich Wichtiges auf etwas lagern, das kein Raid-System ist.

Wenn ihr vor allem auf das Starfield-Design aus seid und das Hub euch jetzt nicht direkt anspricht: Das Design gibt es auch für eine 5 TB externe 2,5 Zoll, dann ohne Anschlüsse vorn und ohne externes Netzteil hinten (etwa 220 Euro) und als kleine 2 TB 2,5 Zoll (etwa 140 Euro). Beide haben auch buntes RGB-Leuchten und USB 3.2 Gen 1 Tempo.

Mit einer Starfield-Xbox wäre der Look perfekt. Gut also, dass es ab Mitte Oktober einen Starfield Xbox-Skin für den kompletten Look gibt.

Ist das Game Drive Hub jetzt die ultimative Lösung für alle Xbox-Speicherprobleme? Das ist ein ganz klares „kommt darauf an“. Wenn ihr eine eher mäßige Datenverbindung habt, Spiele teilweise über Tage laden müsst, dann ist es nett diese auslagern zu können und später nur noch die zumindest meist etwas kleineren Updates zu ziehen. Vor allem Nutzer, die neben sich die berühmte letzte Milchkanne stehen haben, profitieren ungemein von so einer Lösung. Auch die Lade-Daten-Buchsen vorn sind ein nettes Feature. Die Größe von 8 TB ist zwar nicht das Ende der Fahnenstange – für 120 Euro mehr hat Seagate ein 16 TB Hub mit den gleichen Spezifikationen, aber ohne Starfield – aber für die nächsten Jahre sollte es gut reichen. Für das, was es ist und sein will, ist das Game Drive Hub ziemlich tadellos. Und eines darf man auf keinen Fall vergessen: Das Starfield Game Drive Hub sieht echt gut aus. Und das ist doch das Wichtigste! (Okay, nicht wirklich, aber schaden tut es sicher nicht.)

Zu kaufen gibt es das Starfield Game Drive Hub zum Beispiel bei Amazon.