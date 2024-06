Skull and Bones Saison 3 bringt Drachen auf die hohe See

In Saison 3 von Skull and Bones kommen die Drachen auf die hohe See. Sobald "Into the Dragon's Wake" erschienen ist, lernt ihr Li Tian Ning kennen, ein Mitglied der Fraktion The Dragon's Claw. Es kommen neue Aktivitäten, Geschichten und Belohnungen ins Spiel sowie ein brandneues legendäres Seemonster - einen fliegenden Drachen.

Die Drachen kommen zu Skull and Bones

Der Drache ist nicht wirklich ein Morgenmonster, denn es wurde nach Äonen aus seinem Schlaf erweckt. Daneben gibt es einen neuen PvP-Modus, in dem ihr mit fünf Verbündeten gegen fünf Feinde antretet. Dieser Modus wird zudem Teil der kostenlosen Probezeit.

Im Trailer könnt ihr den Drachen sowie den neuen PvP-Modus sehen. Ein Startdatum für die nächste Saison hat Ubisoft auf der Forward-Präsentation leider noch nicht gegeben.

Aktuell könnt ihr die zweite Season von Skull and Bones zocken.