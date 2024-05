Erleidet Skull and Bones Schiffbruch? Diese Maßnahmen sollen jetzt helfen

Ein echter Durchbruch ist Ubisofts AAAA-Spiel Skull and Bones bisher wohl nicht gelungen.

Genau dagegen sollen nun aber mehrere Maßnahmen und Neuerungen helfen.

Wie steht es um Skull and Bones?

Einem Bericht von TrueTrophies zufolge sinkt der Titel in der Gunst der Spielerinnen und Spieler. Den Daten der Seite nach zu urteilen, die auf mehr als drei Millionen aktiven Usern basieren, lag das Spiel zuletzt nur auf Rang 185 der meistgespielten PS5-Titel.

Zum Vergleich: Warners Suicide Squad: Kill the Justice League, von dem wir wissen, dass es Warners Erwartungen nicht erfüllt hat, liegt auf Rang 184. Ebenso gibt TrueTrophies an, dass Skull and Bones in der gleichen Woche, in der die Daten erhoben wurden, 87,4 Prozent weniger Spielerinnen und Spieler hatte als Sea of Thieves.

Dabei helfen, das Interesse zu steigern, soll nun unter anderem eine kostenlose Trial-Phase, die vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2024 läuft.

Darüber hinaus gibt es aktuell 50 Prozent Rabatt auf die Standard Edition im Ubisoft Store. Und am 28. Mai 2024 startet zudem noch Season 2 mit neuen Inhalten und so weiter.

Ob das aber ausreicht, um das Interesse am Spiel maßgeblich zu steigern, bleibt abzuwarten.