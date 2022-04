Sony enthüllt: Das ist der Drehbuchautor des Ghost of Tsushima Films!

Letztes Jahr enthüllte Sony ein neues Projekt, diesmal kein Videospiel, sondern eine Filmadaption eines ihrer Blockbuster-Spiele: Ghost of Tsushima soll auf die Fernsehbildschirme kommen vom John-Wick-Regisseur Chad Stahelski. Nun gibt das Spieleunternehmen auch den Drehbuchautor für das Projekt bekannt, und zwar Takashi Doscher.

Doscher ist eher für nischenartigere Projekte bekannt, darunter die Post-apokalyptische-Romanze Only, die sich eher mit gemischten Kritiken abfinden musste und die Sport-Dokumentation A Fighting Chance. Das hat jetzt alles eher weniger mit der Geschichte der japanischen Samurai zu tun, aber vielleicht holt Dorscher aus der Tsushima-Adaption trotzdem einiges raus.

Mit japanischer Medienkultur beschäftigt sich Dorschers aktuelles Projekt zumindest im sehr weiten Sinne, denn der Film Blue, der gerade bei AGBO und MGM in der Entwicklung ist, stellt eine Neuinterpretation des klassischen Monsterfilms dar.

Auf den Tsushima-Blockbuster müsst ihr allerdings noch eine ganze Weile warten - also hebt euch eure Vorfreude vielleicht noch etwas auf, denn wie es heißt, sei das Filmprojekt aktuell noch in einem frühen Produktionsstadium und ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Jak und Daxter könnten als nächstes in einem Film von Uncharted-Regisseur Ruben Fleischer auf die Kinoleinwand kommen.

Inhaltlich ist bisher nur bekannt, dass sich der Film von Sony Pictures und PlayStation Productions genau wie das Videospiel um die Tshushima-Hautfigur Jin Sakai drehen wird.

Generell scheinen Filmadaptionen ein neues Steckenpferd von Sony zu werden, was nach dem finanziellen Erfolg der Uncharted-Verfilmung mit Tom Holland wohl keine Überraschung ist. Der Regisseur des Blockbusters hat auch schon bekannt gegeben, dass er sich als Nächstes an den PlayStation-Klassiker Jak & Daxter heranwagen will.

Solange die Sony-Filme kein zweites Super Mario Bros. oder eine von 100 Paul-W.-S.-Anderson-Heimsuchungen hervorbringen - warum nicht? Dass sie mit ihren Filmen alle Fans der Spiele-Franchises abholen werden, ist zwar zu bezweifeln, aber vielleicht gibt es zumindest ein paar Stunden gute Kino-Unterhaltung.

Auch in Sachen Serien geht die Arbeit an der Last-of-Us-Serie weiter, außerdem wie an der TV-Version von Twisted Metal.