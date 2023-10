Spider-Man 2: Liste aller Anzüge und wie ihr sie freischaltet – Stadtmarken und Technikteile erklärt

Marvel’s Spider-Man 2 ist da und es ist ziemlich exzellent, wie ihr auch unserem Test entnehmen könnt. Das Spiel verfügt über eine tolle Kampagne mit filmreifer Geschichte und diversen freischaltbaren Gegenständen.

Der Überlegen-Anzug ist einer meiner Favoriten.

Die coolsten davon sind zweifellos die insgesamt 67 Anzüge, die ihr freischalten könnt. 33 für Miles Morales und 34 für Peter Parker. Doch das ist noch nicht alles. Fast jeder dieser Anzüge hat auch noch drei Varianten, die ihr zusätzlich herstellen könnt, und die zum Teil drastisch unterschiedlich aussehen.

Auf dieser Seite

Das bedeutet eine Menge Abwechslung auf der visuellen Seite, wenn man bedenkt, dass fast die komplette Historie animierter und Realfilm-Spider-Männer abgedeckt wird. Sowohl diverse Anzüge der Sam-Raimi-Trilogie sind hier zu finden als auch die beiden Outfits, die Andrew Garfield in den Amazing-Filmen von Marc Webb trug. Des Weiteren sind Anzüge aus Spider-Man: A New Universe im Angebot, zu denen das Spiel sogar die passenden Trickfilm-Animationen liefert. Bei Bedarf aktiviert ihr sie in den Grafikeinstellungen.

Spider-Man Noir aus A New Universe

So schaltet ihr in Spider-Man 2 Anzüge für Miles und Peter frei

Das Gute daran ist, dass ihr nicht großartig suchen müsst, bis ihr die Anzüge bekommt. Im Menü „Anzüge“ erscheinen sie einfach, sobald ihr gewisse Meilensteine in der Geschichte oder bei Nebenquests geschafft habt oder sobald ihr einen gewissen Level erreicht. Sobald sie dort auftauchen, könnt ihr freischalten, was ihr haben möchtet.

Das ist insofern cool, weil es unwahrscheinlich ist, dass ihr jedes dieser vielen, vielen Outfits cool findet und haben möchtet.

Die Währung, mit der ihr die Anzüge kauft, sind Technikteile, seltene Technikteile sowie Stadtmarken und Heldenmarken.

Tobey trug ihn auch nicht cooler: Der Symbionten-Anzug aus Raimis Spider-Man 3.

Technikteile, Stadtmarken und Heldenmarken verdienen

Hier wird es ein bisschen unübersichtlich. Aber im Grunde lässt sich zusammenfassen: Spielt einfach alle möglichen Aktivitäten, die das Spiel zu bieten hat. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, welche Missionstypen euch welche Belohnung einbringen, habe ich hier eine prakische Übersicht für euch:

Technikteile Seltene Technikteile Stadtmarken Heldenmarken Bekämpfung von Verbrechen Bekämpfung von Verbrechen Prowler-Verstecke Prowler-Verstecke Markos Erinnerungen Markos Erinnerungen Die Flamme Die Flamme FSDN-Anfragen FSDN-Anfragen EMS-Experimente EMS-Experimente Foto-Ops Foto-Ops Jägerbasen Jägerbasen EMS-Experimente EMS-Experimente Jägeransitze Jägeransitze Anfragen der Brooklyn Visions Anfragen der Brooklyn Visions Museum der Kulturen Museum der Kulturen Spider-Bots Spider-Bots Unbekanntes Ziel (Jägerdrohnen) Unbekanntes Ziel (Jägerdrohnen) Mysterien Mysterien Spider-Bots Jägeransitze Symbiontennester Symbiontennester

Alle Anzüge für Peter Parker in Spider-Man 2 und wie ihr sie bekommt Beginnen wir mit der Liste aller Anzüge für den OG-Spider-Man Peter Parker in Spider-Man 2. Wann ihr sie bekommt und welche Ressourcen ihr benötigt - hier stecken alle Infos drin, die ihr braucht. Anzüge Varianten Wie ihr sie freischaltet Verbesserter Anzug 2.0 1 Stadtmarke Von Beginn an verfügbar Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Schwarzer Anzug N/A Im Lauf der Story freigeschaltet - Gute Männer Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Symbiont-Anzug N/A Im Lauf der Story freigeschaltet Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Anti-Venom-Anzug N/A Im Lauf der Story freigeschaltet - Dinge richtigstellen Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Klassischer Anzug 10 Technikteile Von Beginn an verfügbar

20 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Scarlet III”-Abzug 15 Technikteile

1 Stadtmarke Von Beginn an verfügbar

20 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Verbesserter Anzug 10 Technikteile Von Beginn an verfügbar

20 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Kumo-Anzug 10 Technikteile

1 Stadtmarke Freigeschaltet ab Level 5

30 Technikteile

1 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Hybrid-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 6

30 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Unglaublicher Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 8

30 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Unglaublich 2”-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 9

35 Technikteile

1 Stadtmarke Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Spider-Man 2099 Schwarzer Anzug 15 Technikteile Freigeschaltet ab Level 11

35 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Scarlet Spider”-Anzug 15 Technikteile Freigeschaltet ab Level 14

40 Technikteile

2 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Überlegen-Anzug 20 Technikteile

1 Stadtmarke Freigeschaltet ab Level 15

40 Technikteile

2 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Anti-Ock-Anzug 20 Technikteile Freigeschaltet ab Level 17

40 Technikteile

2 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Arachknight-Anzug 40 Technikteile

2 Stadtmarken Freigeschaltet ab Level20

45 Technikteile

3 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”A New Universe”-Noir-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 22

50 Technikteile

4 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Selbst gemachter Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 23

50 Technikteile

4 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Spider-Punk 30 Technikteile Freigeschaltet ab Level 26

55 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Secret Wars: Civil War”-Anzug 30 Technikteile

1 Seltenes Technikteil Freigeschaltet ab Level 28

60 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Iron Spider”-Armour 35 Technikteile Freigeschaltet ab Level 29

60 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Schwarzer Eingesponnen-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 31

65 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Netz-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 32

65 Technikteile

2 Heldenmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Aufgerüsteter Klassischer-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 35

75 Technikteile

5 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games ”Neues Blau”-Anzug 50 Technikteile

2 Seltene Technikteile Freigeschaltet ab Level 38

80 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Upgraded-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 41

85 Technikteile

2 Heldenmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Stealth-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 46

95 Technikteile

6 Stadtmarken Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Classic Black-Anzug 65 Technikteile

2 Stadtmarken Freigeschaltet ab Level 50

100 Technikteile

2 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Iron Spider-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 54

110 Technikteile

3 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games New Red and Blue-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 58

115 Technikteile

3 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Black and Gold-Anzug N/A Freigeschaltet ab Level 60

115 Technikteile

3 Seltene Technikteile Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Life Story-Anzug 15 Technikteile

1 Stadtmarke Complete all EMF missions Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Last Hunt-Anzug 20 Technikteile

2 Stadtmarken Schließe alle Jägerbasen ab Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Saving Lives-Anzug 45 Technikteile

2 Stadtmarken Complete all 'The Flame' missions Image credit: Eurogamer/Insomniac Games