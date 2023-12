Spider-Man 2: New Game Plus doch erst 2024, weitere Tests stehen noch aus

Mit Peter Parker und Miles Morales im New Game Plus von Marvel's Spider-Man 2 durch New York schwingen? Das könnt ihr euch dieses Jahr abschminken. Der von Insomniac bereits versprochene Modus soll erst Anfang 2024 erscheinen - zum Glück ist das Jahr fast vorbei, nicht wahr?

Erst die Tests, dann das Vergnügen

Geduld ist eine Tugend der Gamer. Besonders jetzt, wo immer wieder Spiele und Inhalte verschoben werden. Auch das New Game Plus von Marvel's Spider-Man 2 hat es erwischt. Neben einer Reihe anderer Features erscheint der Modus nun Anfang des kommenden Jahres.

Wir haben intensiv an diesen Features gearbeitet", erklärte das Studio in einem Statement in den sozialen Medien, "und benötigen weitere Tests, um sicherzustellen, dass die Qualität unseren Standards entspricht".

Zu den neuen Features gehören neben dem New Game Plus auch die sehnlichst erwarteten Audiobeschreibungen, die Möglichkeit, die Tageszeit zu ändern, Farbanpassungen der Spinnenfäden und die Option, Missionen zu wiederholen.

Die vollständige Liste der Updates wird jedoch erst kurz vor dem Patch veröffentlicht. Insomniac versichert jedoch, dass sie auf das Feedback der Spieler gehört haben und einige gefragte Funktionen hinzufügen wird.