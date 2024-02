Spider-Man 2: Wer für diese Anzüge zahlt, wird auch im echten Leben zum Superheld

Marvel's Spider-Man 2 erhält ein neues Update, mit dem ihr euch nicht nur durch ein frisches New Game Plus schwingen könnt, sondern auch noch eine Reihe neuer Anzüge erhaltet.

Heldenhaftes Preismodell für die Anzüge

Am 7. März erscheint das Update 1.002 und bringt euch das New Game Plus. Dadurch könnt ihr das Spiel in einem noch höheren Schwierigkeitsgrad anpacken.

Auch neue Anzüge stehen für Peter Parker und Miles Morales bereit. Darunter die Hellfire-Gala-Anzüge. Im neuen Fotomodus könnt ihr die beiden Helden auch direkt darin ablichten.

Die Inhalte sind kostenlos für alle Besitzer des Spiels. Wer möchte, kann jedoch 5 Dollar spenden, um ein paar weitere Anzüge freizuschalten - darunter der Fly N' Fresh Suit. Die Spende wird vollständig an Gameheads ausgezahlt. Diese Wohltätigkeitsorganisation hilft einkommensschwachen und unterrepräsentierten Studierenden in der Gaming-Branche Fuß zu fassen.

Die Spendenaktion gilt allerdings nur für in der USA verkauften "Cool & Hip"-Bundles und ist auf eine Million Dollar begrenzt. Die Aktion läuft noch bis zum 5. April 2024.

Alle Anzüge, die durch die Spende freischaltbar sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt gratis für alle Spieler zugänglich sein. Ihr verpasst hier also höchstens die frühzeitige Freischaltung sowie die Möglichkeit, einen guten Zweck zu unterstützen.