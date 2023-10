Spider-Man 2: Alle Foto-Ops Locations in New York und wo ihr sie findet

Hier sind die 23 Foto-Ops Locations in Marvel's Spider-Man 2, die ihr entdecken könnt. Schafft ihr es, an jedem dieser Orte das gesuchte Bild zu knipsen, schließt ihr auch noch die Zeig mir New York Quest erfolgreich ab und erhaltet Belohnungen.

Die Mission bringt euch wertvolle Erfahrungspunkte und Stadtmarken ein. Das Abklappern dieser Foto-Orte bringt aber noch mehr, denn für jede Foto-Ops Location, die ihr findet, erhaltet ihr eine Belohnung und sogar eine Trophäe. Die schöne Aussicht solltet ihr dabei auch nicht vergessen!

Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie ihr alle Foto-Ops in den 14 Distrikten von Spider-Man 2 findet und wie ihr die Quest "Zeig mir New York" ganz nebenbei erledigen könnt. Wenn ihr auch hinter der Kamera eine gute Figur machen wollt, gibt es hier alle Anzüge und wie ihr sie freischaltet.

Alle Foto-Ops Locations:

Marvel's Spider-Man 2: So schließt ihr die Foto-Ops ab Der erste Schritt zum erfolgreichen Abschluss einer Foto-Ops ist es, den Standort zu finden. In jedem Distrikt gibt es mindestens eine, manchmal auch mehrere Locations. Genau dafür sind wir ja da, denn weiter unten findet ihr alle Orte aufgelistet. Sobald ihr eine Foto-Ops gefunden habt, müsst ihr herausfinden, welches Motiv gesucht wird. Das Motiv zu finden, ist nie schwer. Oft ist es etwas, das die Bewohner von New York an diesem Ort tun. An einigen Locations, wie Williamsburg oder Downtown Brooklyn, ist es dann doch etwas schwieriger. Hier haben wir zusätzliche Bilder für euch eingebaut, die euch zum Ziel leiten. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Euer wichtigstes Werkzeug ist hierbei ohne Frage die Kamera. Den Kameramodus könnt ihr durch eine Geste auf dem Controller eurer PlayStation 5 öffnen. So benutzt ihr die Kamera: Kamermodus öffnen: Auf dem Touchpad nach oben wischen

Auf dem Touchpad nach oben wischen Foto schießen: Haltet "L2" gedrückt Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Gar nicht so schwer, oder? Wenn ihr das richtige Motiv gut eingefangen habt, wird die Linse grün und zeigt eine Meldung in der Mitte des Bildschirms an, die euch sagt, dass das Subjekt im Fokus ist. Wird die Linse rot wisst ihr, dass ihr euch falsch positioniert habt. Ihr seid vielleicht zu nah am Motiv oder es ist verdeckt. So wisst ihr, wie ihr euch ausrichten müsst, um einen sauberen Schuss hinzubekommen. Es gibt auch Tipps zum eigentlichen Motiv, falls ihr einfach nicht weiter wisst. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Habt ihr das Foto erfolgreich geschossen, erhaltet ihr für die erledigte Foto-Ops 150 EP, zwei Stadtmarken und Fortschritt in diesem Stadtteil. Wenn ihr alle Foto-Ops geschafft habt, und somit auch die "Zeig mir New York"-Mission erledigt habt, werdet ihr mit zusätzlichen 1.000 EP und fünf Stadtmarken belohnt.

Astoria Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Astoria: 2 Die erste Foto-Location in Astoria findet ihr im Nordwesten in der Nähe der Küste. Hier müsst ihr die Straße entlanglaufen und den Mann mit der blauen Wrestling-Maske fotografieren. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Im Nordosten der Insel von Astoria findet ihr den zweiten Foto-Ops. Hier müsst ihr nach Essen suchen - einem Picknick, um genau zu sein - und es abknipsen. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Central Park Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops im Central Park: 2 Geht ihr im Central Park von Spider-Man 2 ganz in den Süden, findet ihr die erste Foto-Ops. Hier solltet ihr nach einer kleinen Bühne Ausschau halten und ein Foto von den tanzenden Leuten machen. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Das zweite Foto schießt ihr im nördlichen Teil von Central Park. Hier müsst ihr einen Kerl mit ganz vielen Alien-Schildern in der Nähe einiger Bänke vor die Linse bekommen. Was ein seltsamer Typ. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Chinatown Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Chinatown: 2 Ganz in den Westen von diesem Distrikt geht es für den ersten Schnappschuss. Die Location für das Foto befindet sich in der Nähe zur Grenze nach Greenwich. Sucht nach einem kleinen Park, in dem zwei Leute Schach spielen. Knipst die Partie ab. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games In Chinatown gibt es aber noch ein zweites Foto, für das ihr zur Küste in der Nähe von zwei hohen Gebäudeblocks reisen müsst. Folgt eurer Nase zum Imbissstand, zwischen der Straße und den Hochhäusern duftet es am stärksten. Der Imbissstand ist euer Foto-Ops-Motiv. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Downtown Brooklyn Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Downtown Brooklyn: 3 An der Westküste schießt ihr das erste Foto. Am Strand erspäht ihr zwei Männer am Lagerfeuer, die Frisbee spielen und ihr Leben zu genießen scheinen. So eine fröhliche Situation muss doch festgehalten werden. Achtet darauf, auch das Feuer im Bild zu haben. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Foto-Ops Nummer zwei ist im Norden angesiedelt. Sucht zwei Brücken an der Küstenlinie. Danach haltet ihr nach zwei Backsteingebäuden Ausschau. Zwischen diesen befindet sich eine Straße, auf der Leute auch am Fotografieren sind. Wenn ihr ein paar Schritte von diesen entfernt steht, habt ihr einen nahezu perfekten Blick auf die Manhattan Bridge, die euer Fotomotiv ist. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Image credit: Eurogamer/Insomniac Games In Downtown Brooklyn sind aller guten Dinge drei. Für das finale Foto geht ihr in den Südosten des Distrikts - hier findet ihr den Vergnügungspark. Nah an der Küste findet ihr einen Mann, der auf seine Teilnahme bei einem Wettessen aufmerksam macht. Hier drückt ihr auf den Auslöser. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Downtown Queens Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Downtown Queens: 1 Nur ein einziges Foto müsst ihr in Downtown Queens schießen. Ihr findet das Motiv, Jirji's Hummus, an einer Straße an der westlichen Küstenlinie. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Finanzviertel Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops im Finanzviertel: 1 Was gibt es im Finanzviertel von Spider-Man 2 Spannendes zu fotografieren? Einen wütenden Taxifahrer! Ihr findet ihn im südlichen Teil des Distrikts beim Park. Vor einem Gebäude diskutiert der Fahrer mit einer Frau. Ja, es ist unangenehm, aber genau diese Szene müsst ihr knipsen. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Greenwich Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Greenwich: 2 Im Zentrum von Greenwich, im Park, findet ihr den ersten Foto-Ops. In der Nähe zur Grenze des Parks findet ihr einen Mann, der auf einer Box steht. Das ist so interessant, dass ihr ein Foto davon machen sollt. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Das zweite Foto bekommt ein romantisches Motiv. An der Grenze zu Midtown gibt es ein Wandgemälde mit der Aufschrift "Liebe" - oder eben "Love". Dieses wunderbar statische Fotomotiv fügt ihr dann eurer Sammlung hinzu. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Harlem Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Harlem: 1 Im Osten von Harlem geht ihr auf die Jagd nach zwei Männern, die Basketball spielen. Schießt ein Foto von ihnen. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Hell’s Kitchen Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Hell's Kitchen: 1 Bewegt euch zur Mitte der Grenze zu Midtown. Zwar kann man Musik nicht mit der Kamera aufnehmen - die Musiker aber schon. Sucht hier nach Straßenmusikern und verewigt diese in Spider-Man 2 auf einem Foto. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Little Odessa Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Little Odessa: 3 Foto-Ops Nummer eins ist Teil von "Zeig mir New York". Es gibt deshalb einen Wegpunkt, der euch zum Fotostandort führt. Beim Motiv ist wieder ein Frisbee im Fokus. Sucht nach ein paar Jungs, die zwischen zwei Gebäuden mit einem Frisbee spielen und fotografiert sie. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Auch bei Foto-Ops Nummer zwei könnt ihr der Mission "Zeig mir New York" folgen. Das Motiv ist eine belebte Seitenstraße, voller Geschäfte und Marktstände. Nehmt die Kamera und haltet die Straße mit all ihrem Trubel fest. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Der dritte Foto-Spot in Little Odessa geht ihr in den nördlichen Teil des Distrikts - und dort etwa in die Mitte. Hier fotografiert ihr verkleidete Männer. Der eine ist eine Katze, der andere hat sich als Spider-Man verkleidet. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Midtown Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Midtown: 2 An der Grenze zum Central Park findet ihr den ersten Foto-Ops. Geht dazu die Straße am Times Square bei den Oscorp Industries hoch und macht ein Foto von den Menschen, die dort gegen das Unternehmen protestieren. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games Weniger politisch geht es im zweiten Foto zu. Hier haltet ihr euch östlich von den Oscorp Industries. Eigentlich müsst ihr nur die auf die nächste große Straße wechseln. Sucht dann das Radio-Gebäude. Hier sitzt ein Mann, der auf ein Casting wartet. Macht ein Foto von ihm und vielleicht wird er ja auf Instagram zum Star. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Foto-Ops in Upper East Side: 1 Ganz im Osten der Upper East Side wartet ein Foto-Ops auf euch. Sucht südlich der Grenze zu Midtown. Oben auf einem Gebäude erspäht ihr zwei Personen, die Tennis spielen. Nehmt etwas Abstand und knipst euer Foto. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games

Upper West Side Foto-Ops Locations in Spider-Man 2 Foto-Ops in Upper West Side: 1 In der Mitte der nördlichen Region der Upper West Side findet ihr einen Spider-Man-Fan auf einem Dach. Er ist der auserwählte. Er ist das gesuchte Fotomotiv. Image credit: Eurogamer/Insomniac Games