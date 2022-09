Spider-Man: Miles Morales zeigt sich im allerersten Trailer zur PC-Version

PlayStation hat einen ersten Trailer zur PC-Version von Marvel's Spider-Man: Miles Morales veröffentlicht.

Die Portierung, um die sich das Entwicklerstudio Nixxes kümmert, soll im Herbst auf den Markt kommen, ein konkreter Termin steht aber noch aus.

Ein Blick auf Miles

Zu sehen sind in dem Trailer einige Clips aus dem Spiel und am Ende wird bestätigt, dass Spider-Man: Miles Morales auf Steam und im Epic Games Store erscheint.

Ursprünglich erschien Miles Morales 2020 zum Launch der PlayStation 5 und ist ein Ableger des zuvor veröffentlichten Spider-Man von Insomniac Games.

Da Spider-Man: Miles Morales zur Weihnachtszeit in New York spielt, unterscheidet sich der Look der Stadt auch etwas von Spider-Man, das 2018 veröffentlicht wurde.

Spider-Man Remastered wurde bereits im August für den PC veröffentlicht.