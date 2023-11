Mit drei Freunden habe ich einen wahnsinnig chaotischen Durchlauf in Baldur's Gate 3 gestartet. Gemeinsam töten wir jeden, der uns über den Weg läuft, außer Tiere. Leider mussten wir aus guten Gründen bei Gale eine Ausnahme machen. Dieser Spieler hat auf Reddit seine Bewerbung für "die falscheste Art, BG3 zu spielen" abgegeben und sie enttäuscht nicht.

Wie falsch kann man spielen, ohne es darauf anzulegen?

Mit Spoilern zur Story von Baldur's Gate 3 muss in diesem Artikel gerechnet werden. So, was hat der beichtende Spieler hier also alles verhauen?

Wie Reddit-Nutzer kohlikanni schreibt, hat er folgende Dinge getan, um einen rekordverdächtig falschen Durchlauf zu erhalten:

Zunächst tötete er Halsin bei der ersten Begegnung mit ihm im Gefängnis. Jedoch war er damals ein Bär und so habe der Spieler keine Ahnung von seiner Identität gehabt. Danach brachte der Nutzer Wyll und Karlach in sein Lager, doch die beiden verließen den Spieler schnell wieder, als dieser Minthara traf und sie darum bat "den Hain und meine Hose zu plündern".

Ob ihr es glaubt oder nicht, war auch Minthara nicht allzu angetan und verließ das Camp, nachdem sie einen schlechten Traum gehabt haben soll. Vielleicht lag es eher an den schmutzigen Intentionen des Spielers? Auch Gale verließ das Lager, da der Nutzer ihm seinen magischen Gegenstand nicht gab.

Wie dem auch sei. Nun hat der Spieler nur noch "Gith, die Klerikertussi und den heißen Vampir als Gefährten". Alle Quests von Halsin, Wyll, Karlach und Gale sind futsch und der Spieler ist wahnsinnig unterlevelt. Er ist mit Akt 1 fertig und lediglich Stufe 5.

Im Gegensatz zu meiner eigenen chaotischen "Alles wird abgeschlachtet"-Runde scheint dieser Spieler es auf einen ernsten Spieldurchlauf abgesehen zu haben und hat hier einfach die schlechtesten Entscheidungen getroffen, die ihr überhaupt treffen könnt - abgesehen davon Gale zu töten und ihm nicht wieder aufzuhelfen.

Aber Hopfen und Malz sind noch nicht verloren, denn final rekrutieren lässt sich Minthara sowieso erst in Akt 2 und durch Astarion, Schattenherz und Lae'zel, die dem armen Spieler treu geblieben sind, eröffnen sich noch zahlreiche Quests in den kommenden Akten.

Habt ihr schon mal einen nicht ganz so ernsten Durchlauf gestartet? Oder ist in eurem eigentlich so ernsten Spieldurchlauf irgendwie alles schief gelaufen?