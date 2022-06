Staffel 2 der Cuphead Show startet im August, hier ist ein neuer Trailer

Die zweite Staffel der Cuphead Show auf Netflix hat einen Starttermin erhalten.

Ab dem 19. August 2022 könnt ihr euch die neuen Folgen der zweiten Staffel anschauen.

Ein neuer Trailer zu Staffel 2

In der zweiten Staffel erwarten euch erneut zwölf Episoden, die jeweils eine Laufzeit von rund 15 Minuten haben.

Zwölf weitere Episoden folgen später im Rahmen einer dritten Staffel, was die bisher bestätigten 36 Episoden abschließt. Ob weitere im Anschluss folgen, ist aktuell noch nicht bestätigt.

Weitere Meldungen zu Cuphead:

Staffel eins der Cuphead Show wurde Anfang des Jahres nach dem Start gut aufgenommen und erwies sich als gelungene Adaption des Spiels von Studio MDHR.

Auch spielerischen Nachschub könnt ihr bald erwarten, bereits am 30. Juni 2022 erscheint der DLC Delicious Last Course für Cuphead auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Dieser führt mit Ms. Chalice einen dritten spielbaren Charakter ein.