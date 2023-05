Star Wars Jedi Survivor - Alle 15 Machtrisse mit Karten der Fundorte und wie ihr sie löst

Ein Machtriss in Star Wars Jedi Survivor ist ein Ort, an dem die Macht einen Riss in der Realität gebildet hat und ihr in nun reparieren sollt. Oder so, am Ende ist es eine Ausrede, um euch in eine kleine Parallel-Dimension zu schicken, in der ihr eine Aufgabe lösen müsst. Das kann ein Hindernis-Parcours sein, ein schwerer Kampf oder etwas anderes. Zeit ist insoweit ein Faktor, dass sie gemessen wird, aber die eigentliche Belohnung bekommt ihr in jedem Falle. Wie viele Dinge in Star Wars Jedi Survivor sind die Risse der Macht gut versteckt und es ist auch nicht immer ganz klar, was ihr tun sollt, wenn ihr dann den Riss betretet. Deshalb hier die Lösung zu allen 15 Machtrissen in Star Wars Jedi Survivor mit Karten zu den Fundorten der Risse. Viel Spaß und möge die Macht mit euch sein.

Machtriss zersplitterte Bosheit

Coruscant: Auf Coruscant geht ihr zum Meditationspunkt Dächer, also fast zurück zum Anfang des Spiels. Lasst euch hier an das lange Rohr fallen und hangelt zur anderen Seite. Dort biegt ihr rechts ab und kämpft und springt über die Dächer zurück, bis an den Punkt, wo ihr zu der zerstörten Wand kommt, durch die ihr am Anfang mal geflüchtet seid. Hier haben sich mittlerweile ein Flammenwerfer, Sicherheitsdroide und mehr eingenistet. Habt ihr sie besiegt, geht in den Raum und nach rechts um die Ecke, wo ihr eine Tür mit der Macht anhebt. Dahinter findet ihr den Riss.

Machtriss zersplitterte Bosheit - Coruscant (Star Wars Jedi Survivor)

Die Lösung ist eigentlich nicht so schwer: Besiegt die beiden Rancor. Wie, zwei Rancor auf einmal…? Ja, genau. Die gute Nachricht ist, dass die meiste Zeit nicht beide Rancor mit vollem Enthusiasmus angreifen. Einer kommt auf euch zu, während der andere vergleichsweise passiv herumsteht. Das ist aber nicht immer so und beide haben ihren Spezial-Angriff, den sie oft und gerne nutzen: Der Rancor wird rot, sammelt sich und schießt dann auf euch zu. Wenn ihr da nicht rechtzeitig ausweicht, packt er euch und frisst euch. Einfach so, ihr werdet aus dem Riss geworfen und müsst es noch einmal versuchen. Konzentriert euch auf einen Rancor, damit ihr möglichst schnell nur noch einen habt, um den ihr euch kümmern müsst. Weicht vor allem diesem einen Move aus, egal welcher Rancor ihn nutzt und was ihr sonst gerade tut. Alle anderen Attacken sind im Vergleich irrelevant, also lieber Schaden nehmen als sich fressen lassen. Eure Belohnung ist ein Fähigkeiten-Punkt.

Machtriss zersplitterte Entschlossenheit

Jedah: Springt zur Anachoreten-Basis Meditation. Von hier geht ihr nach links und an der Klippe entlang, bis ihr den Wüstenkamm erreicht. Nehmt ruhig eines der Spamele. Reitet über die Sandfläche und ihr seht eine grüne Barriere in der Klippe auf der anderen Seite. Boostet durch die Barriere und ihr habt den Riss der Macht schon gefunden.

Machtriss zersplitterte Entschlossenheit - Jedah (Star Wars Jedi Survivor)

Was hier folgt, ist eine stellenweise fast unfaire Sprungfolge, vor allem, weil die Kamera nicht immer so mitspielt, wie sie es müsste. Grün ist gut, weil ihr durch eine grüne Barriere boostet und dann wieder einen Sprung und Boost zusätzlich habt. Blau ist schlecht, weil die blauen Barrieren euch sofort töten. Atmet durch, wenn ihr könnt und orientiert euch, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber vor allem seid hartnäckig und übt. Irgendwann kennt ihr den Parcours so gut auswendig, dass ihr mit Leichtigkeit zum Fähigkeiten-Punkt durchhüpft.

Machtriss Zersplitterte Tradition

Jedah: Springt zur Meditation Klostermauern, dann dreht euch nach links. Lasst euch nach unten fallen und es geht dann über die Säulen zu dem Weg hoch, vorbei an der seltsamen Statue. Geht durch den Durchbruch am Ende, dann dreht euch nach rechts. Rutscht den Hügel runter und springt direkt an den Ankerpunkt. Hier hangelt ihr euch den Balken entlang bis zum Ende. Nehmt nicht den Wandlauf, sondern dreht euch nach links. Springt über die drei Säulen auf die andere Seite und hier findet ihr den Machtriss.

Machtriss Zersplitterte Tradition - Jedah (Star Wars Jedi Survivor)

Die Aufgabe zersplitterte Tradition ist einfach: Ihr müsst ein paar Raider und ihre Droiden mit der Ein-Klingen-Technik besiegen. Das sollte euch nicht weiter aus der Ruhe bringen. Ihr bekommt schnell euren Fähigkeiten-Punkt.

Machtriss Zersplitterte Gerissenheit

Jedah: Springt zur Meditation an der ausgedienten Brücke. In dem Raum hier geht ihr rechts vorn hoch nach draußen. Dreht euch nach rechts und folgt dem Weg um den Felsen bergauf. Geht durch den Tunnel und dann schiebt euch durch die schmale Stelle. Geht nach rechts raus, wo ihr zwei Sturmtruppen und einen großen Droiden besiegt. Danach geht links vor der Brücke um die Ecke und ihr findet einen Eingang. Öffnet ihr mit dem Machtstoß und drinnen zieht euch hoch zum Ankerpunkt am Gerüst. Dann habt ihr den Wandlauf links, um auf den Absatz gegenüber zu kommen. Dreht euch dann direkt nach rechts, wo ihr auf den Absatz klettert. Springt weiter und geht die Anhöhe nach links hoch, wo wieder eine schmale Stelle kommt. Dahinter folgt dem Gang und rechts hinter der grünen Barriere ist dann endlich der Machtriss.

Machtriss Zersplitterte Gerissenheit - Jedah (Star Wars Jedi Survivor)

Zersplitterte Gerissenheit sieht erst mal niedlich aus. Lauter Vögel und ein paar Sturmtruppen. Dafür dürft ihr nur den Blaster-Stil nutzen. Das Ballern ist aber gerade bei den nichtgepanzerten Vögeln sehr effektiv. Die zweite Runde sind dann zwei schwere Raider, aber auch nichts Wildes. Erst Runde drei wird interessant: zwei Sturmtruppen und eine Kopfgeldjägerin. Erledigt schnell die Sturmtruppen – zieht sie mit deinem Machtgriff zu euch – und passt auf, dass ihr einen Ausweichschritt macht, wenn die Kopfgeldjägerin euch anvisiert. Danach ist der Machtriss abgeschlossen.

Machtriss Zersplitterte Geschicklichkeit

Jedah: Springt zum Grab von Uhrma Meditationspunkt. Geht in das Gebäude rechts, erledigt die beiden Sturmtruppen und geht die Treppe hoch. Geht raus und schaut nach links, wo ihr einen Wandlauf habt. Gegenüber unten ist ein Tunnel, aus dem ein starker Wind kommt. Da müsst ihr hin, aber der Wind pustet euch zurück. Deshalb nutzt den Wandlauf bis zum letzten aus, um dann abzuspringen und in den Tunnel zu boosten. So kommt ihr weit genug in den Tunnel, dass ihr Boden unter den Füßen habt und euch dann gegen den Wind stemmen könnt. Lauft ein paar Schritte und biegt dann nach links ab, wo ihr durch die grüne Barriere boostet.

Machtriss Zersplitterte Geschicklichkeit - Jedah (Star Wars Jedi Survivor)

Ihr müsst nun drei Wellen an Gegnern mit dem Zwei-Schwerter-Stil besiegen. Die erste ist nicht weiter wild – Granaten und Selbstmord-Droiden werden mit der Macht zurückgestoßen –, die zweite nicht viel mehr und in der dritten Runde kümmert ihr euch zuerst um den Droiden und dann den Auslöschungstruppler. Das war es auch schon. Ups, nicht ganz. Na gut, einen Yeti werdet ihr auch schon noch schaffen. Konzentriert euch hier vor allem darauf zu parieren, reflektieren und auszuweichen, bis ihr ein paar der Droiden aus dem Weg habt.

Machtriss Zersplitterte Ausdauer

Zerstörter Mond: Geht zum Meditationspunkt Automatisierte Fertigungsanlage. Von hier geht es dann durch das große Tor, hinter dem der nette Wartungsdroide steht und benutzt die beiden Kabel links. Dann nehmt das dritte Kabel und hier seht ihr links hinten einen roten Tunnel mit heißem Dampf, der aus dem Boden kommt. Davor habt ihr eine Stange. Springt an die Stange, dann schwingt euch rüber, wenn gerade kein Dampf kommt. Dahinter rechts findet ihr den Riss.

Machtriss Zersplitterte Ausdauer - Zerstörter Mond (Star Wars Jedi Survivor)

Die Frage ist: Wollt ihr lieber zwei Rancor oder 150 B1-Droiden bekämpfen? Nun, ihr könnt jetzt herausfinden, was besser ist. Hier solltet ihr vor allem die Zeitlupe nutzen, wenn gerade sehr viele B1 da sind, damit ihr auch genug Ziele habt und sonst ganz viel den Machtstoß nutzen. Dieser ist aufgeladen stark genug, um ein halbes Dutzend B1 auf einmal zu erledigen. Zum Ende hin kommen mehr Granaten ins Spiel. Die B1 mit ihnen rennen auf euch zu, also stoßt sie zurück. Nachdem B1-Massaker gibt es den Fähigkeiten-Punkt.

Weiter mit: Star Wars Jedi Survivor - Alle Machtrisse auf Koboh

Zurück zu: Star Wars Jedi Survivor Komplettlösung