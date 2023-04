Star Wars Jedi Survivor - Basaltgraben: Alle 23 Sammelobjekte und ihr Karten

Der Basaltgraben in Star Wars Jedi Survivor ist ein langes, relativ lineares Gebiet. Ihr schaltet zwar auch hier Abkürzungen frei und schlagt ein paar Haken, aber es ist bei weitem nicht so offen wie andere Gebiete. Lest hier, was ihr wo im Basaltgraben finden könnt.

Alle Samenkapseln Basaltgraben (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapsel 1: Goldlichtmoos Dathomir-Rot

Gleich neben der Säule, die ihr zerschlagen habt und in der der Priorit war, steht ein Busch mit Glühwürmchen.

Basaltgraben Samenkapsel 1: Goldlichtmoos Dathomir-Rot (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapsel 2: Goldlichtmoos

Nachdem ihr am Anfang des Basaltgrabens die Seilrutsche aktiviert habt und sie benutzt habt, kommt ihr direkt auf den Busch zu.

Basaltgraben Samenkapsel 2: Goldlichtmoos (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 3: Goldlichtmoos Felucia-Gelb

Wenn ihr die Basaltsäulen vorgezogen habt, über die ihr klettern könnt und von denen die dritte sich wieder zurückzieht, macht ihr einen Wandlauf und klettert dann ein paar Ranken hoch. Wenn ihr bei denen oben angekommen seid, habt ihr gleich rechts den Busch mit den Glühwürmchen.

Basaltgraben Samenkapseln 3: Goldlichtmoos Felucia-Gelb (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 4: Goldlichtmoos

Wenn ihr den schlafenden Gallenschlund am Ende des Gebietes besiegt habt, schaut auf der linken Seiet an der Felswand nach dem Busch mit dem Glühwürmchen.

Basaltgraben Samenkapseln 4: Goldlichtmoos (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 5: Goldlichtmoos

Auch auf der rechten Seite der Felswand hinter dem schlafenden Gallenschlund steht auch ein Busch.

Basaltgraben Samenkapseln 5: Goldlichtmoos (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Datenbanken Basaltgraben

Datenbank 1: Basaltsäulen

Wenn ihr die Seilrutsche benutzt habt, dann geht auf die andere Seite der Säule, in der sie verankert ist. Hier könnt ihr die Basaltsäule scannen.

Basaltgraben Datenbank 1: Basaltsäulen (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 2: Revierkämpfe

Nachdem ihr die Meditation Basaltgraben gefunden habt, geht weiter und springt rechts über den Abgrund zu den beiden Sturmtruppen, die ein paar Droiden bekämpfen. Hier scannt ihr das Gerät an der Felswand.

Basaltgraben Datenbank 2: Revierkämpfe (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 3: Echo Gleiche Geschichte, anderer Planet

In der Höhle, wo ein paar Sturmtruppler einen toten Vogel untersuchen, besieht ihr sie, dann untersucht ihr den Vogel selbst, um das Echo zu bekommen.

Basaltgraben Datenbank 3: Echo Gleiche Geschichte, anderer Planet (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 4: Rache des Gallenschlundes

Wenn ihr den Gallenschlund am Ende der Rutschpartie in der Höhle besiegt habt, scannt ihr die toten Sturmtruppen rechts am Eingang der kleinen Höhle, aus der der Gallenschlund rauskam.

Basaltgraben Datenbank 4: Rache des Gallenschlundes (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 5: Risiko und Forschung

Wenn ihr die Forscherin Toa gefunden habt, scannt ihr den Krams, den sie dort herumstehen hat.

Basaltgraben Datenbank 5: Risiko und Forschung (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 6: Der kurze Strohhalm

Nachdem ihr die fünf Sturmtruppen ein Stück hinter Toa besiegt habt, schaut euch ihr Lager unter dem Felsvorsprung an. Ihr könnt die Vorräte scannen.

Basaltgraben Datenbank 6: Der kurze Strohhalm (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 7: Gallenschlund Becken

In dem Tal mit dem schlafenden Gallenschlund gibt es auf der einen Seite einen kleinen Wasserfall, BD-1 kann die Pfütze davon scannen.

Basaltgraben Datenbank 7: Gallenschlund Becken (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 8: Koboh-Staub

Nachdem ihr über den Stahlbalken über das Staub-verseuchte Gebiet gehangelt seid, springt auf den Felsvorsprung. Hier habt ihr hinten auch Staub, den ihr scannen könnt.

Basaltgraben Datenbank 8: Koboh-Staub (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Truhen Basaltgraben

Truhe 1: Hemd Jäger

Gut versteckt: Wenn ihr den Abgrund in der großen Höhle überquert habt, um den Trupp Sturmtruppen zu überraschen, dreht euch dann noch mal um und schaut zurück über den Abgrund nach unten. Ihr seht eine tieferliegende Höhle und hinten schon die Kiste. Springt rechts unten an den Seilgriffpunkt und dann weiter zu der Kiste.

Basaltgraben Truhe 1: Hemd Jäger (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 2: Hose Jäger

Nachdem ihr in der Höhle weiter nach unten gerutscht seid und dann über den Abgrund zu den beiden Sturmtrupplern und dem Gallenschlund gesprungen seid, besiegt ihr sie alle und geht dann in die kurze Höhle, aus der der Gallenschlund kam. Hier findet ihr die Truhe.

Basaltgraben Truhe 2: Hose Jäger (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 3: Frisur Bürstenschnitt

Nachdem ihr bei Toa wart und weitergegangen seid, schlagt ihr eine Steinsäule um. Dann geht in die andere Richtung weiter und lasst euch zu ein paar Sturmtrupplern nach unten fallen. Sie haben ein kleines Lager unter dem Felsvorsprung, wo auch die Truhe steht.

Basaltgraben Truhe 3: Frisur Bürstenschnitt (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 4: Knauf Sorgsamkeit

Ihr kommt zum Ende des Gebietes eine breite Rampe zu einem Gallenschlund nach unten. Am Ende der Rampe dreht euch um und geht auf der rechten Seite an ihr vorbei, wo ihr eine Höhle findet. Besiegt die Rawkas hier, dann schaut hinten rechts in die Ecke bei dem Feuer nach der Truhe.

Basaltgraben Truhe 4: Knauf Sorgsamkeit (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 5: Stim Pack

Wenn ihr, nachdem ihr Toa getroffen habt, den Weg weiter hochgeht und über die Felsen auf dem Weg springt, kommt ihr zu einem Yeti, den ihr besiegt. Dann macht einen Wandlauf einmal um seinen Bau herum. Klettert nach oben und ihr findet ihr die gelbe Truhe.

Basaltgraben Truhe 5: Stim Pack (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Schätze Basaltgraben (unvollständig)

Schatz 1: Priorit

Nach dem ersten Wandlauf kommt ihr zu vier Steinsäulen, die ihr zerschlagt. In einer davon steckt ein Priorit.

Basaltgraben Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 2: Priorit

Nachdem ihr den Flusslauf mit einem Wandlauf hochgelaufen seid und schließlich euch mit deinem Seilsprung hochgezogen habt, dreht euch um und ihr seht links noch einen Wandlauf. Nutzt ihn und springt dann nach rechts auf den Absatz gegenüber, wo der Schatz liegt.

Basaltgraben Schatz 2: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 3: Priorit

Wenn ihr die lange Rampe am Ende des Gebietes zu dem Gallenschlund runterkommt, dreht euch nach rechts herum und geht an der Rampe vorbei. Ihr seht einen Schrottsammlerdroiden. Visiert ihn an und stürzt euch auf ihn, bevor er flüchten kann. Dann sammelt aus seinen Resten den Schatz ein.

Basaltgraben Schatz 3: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 4:

Wenn ihr zu dem Gebiet mit dem blauen Staub kommt, hangelt ihr am End des Weges oben an der Decke nach rechts. Haltet euch rechts und springt auf den Vorsprung unter dem Felsen, hier liegt der Schatz.

Basaltgraben Schatz 4: (Star Wars Jedi Survivor)

