Starfield: Bodenfahrzeuge wurden bewusst weggelassen, aber vielleicht kommen sie noch.

Wünscht ihr euch Bodenfahrzeuge in Starfield? Bethesda hat nun seine Entscheidung erklärt, zunächst keine Bodenfahrzeuge in Starfield einzuführen.

Zumindest zum Launch, denn die Möglichkeit, dass sie später hinzukommen, besteht offenbar noch.

Könnten noch später kommen

Wie Bethesdas Todd Howard im Gespräch mit Bloomberg angibt, erlaubt das den Entwicklern, euch mehr durch das Spiel zu führen.

"Es ist etwas, das wir in Betracht ziehen", sagt er zur Möglichkeit, später noch Bodenfahrzeuge zu integrieren.

"Sobald man Fahrzeuge einführt, verändert sich das Gameplay erheblich. Indem wir uns auf Fußreisen konzentrieren, wenn man mit seinem Schiff landet, können wir das Spielerlebnis und das Tempo, in dem man Dinge entdeckt, besser kontrollieren."

"Auf gewisse Weise besitzt man bereits ein Fahrzeug - sein Raumschiff - für die interstellare Reise", ergänzt er. "Auf der Oberfläche hat man das Jetpack, das sich verbessern lässt und unglaublich viel Spaß macht."

Einige Fans haben den Wunsch geäußert, dass Bethesda in zukünftigen DLCs oder Erweiterungen Bodenfahrzeuge einführt. Gleichzeitig sind aber andere der Meinung, dass durch das Fehlen von Bodenfahrzeugen in Starfield Entdeckungen in einem kompakteren Kartenbereich konzentriert werden können.

